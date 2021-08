Dette sier sportssjefen om jakten på ny spiss

Bård Finne kan bli Branns nye alternativ på topp.

Bård Finne har spilt to kamper for Brann, begge på høyrekanten.

Det er ingen hemmelighet at Brann har lett etter spiss denne sommeren. Aleksander Søderlund har kommet og gått fra Stadion uten å bli Brann-spiller, mens toppscorer Daouda Bamba har reist til tyrkisk fotball.

Inn har angriperen Bård Finne kommet, men han er tiltenkt en rolle ute på kanten. En rolle Bamba bekledde de siste kampene før han dro.

Nå antyder sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen at 20 år gamle Aune Heggebø forblir Branns eneste rene spiss.

– Jeg synes vi har en god spiss, og vi har flere som kan spille der. Vi er ganske godt fornøyde med det, sier Jacobsen, og ramser opp:

– Vi har Bård Finne, Aune Heggebø, Mathias Rasmussen, Fillip Delaveris. Jeg synes vi har grei dekning på den plassen.

Aune Heggebø scoret for andre kamp på rad med et hodestøt mot Strømsgodset. Han er pr. nå Branns eneste rene spiss.

Horneland: Dette er vanskelig i spissjakten

På spørsmål om han er fornøyd med dekningen på spissplass, svarer trener Eirik Horneland:

– Jeg er veldig godt fornøyd med Aune (Heggebø). Det viser seg at han er moden og kan prestere godt på dette nivået.

– Kunne du tenke deg en ny spiss?

– Hvis vi finner noen som kan styrke troppen. Det er det som er vanskelig, svarer Horneland.

Han sier Finne fort kan bli valget på topp dersom Heggebø skulle være ute. I bakhånd nevner han også Delaveris og Rasmussen.

– Bård er sterk i bakrom og på å komme i scoringsposisjoner, men du får ikke det hodespillet som Aune har. Da må man organisere oppspillsfasen på en annen måte, sier Horneland.

Klar for å spille spiss

– Jeg trives jo som spiss, sier Finne selv.

Han har så langt spilt på høyrekanten i sine to kamper for Brann. Det er også rollen han kom til klubben for å spille i, forteller han.

– Den rollen skal jeg gjøre til min, sånn at jeg kan utvikle meg der og begynne å levere. Men det er ingen tvil om at hvis de ønsker meg der, så kan jeg absolutt spille spiss.

Bård Finne under trening tirsdag.

I sin forrige periode i Eliteserien scoret Finne 38 mål på 115 kamper for Vålerenga. De fleste av dem fra vingplass, men også noen fra spissposisjon.

– Avslutningsferdigheter er min kanskje beste kvalitet. Det er nok der jeg kan tilføre aller mest som spiss, sier Finne.

Tre ut, ingen inn?

I løpet av to turbulente uker etter det mye omtalte nachspeilet, har tre spillere forsvunnet fra Brann: Vegard Forren, Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen.

På spørsmål om klubben vil erstatte disse, svarer sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen:

– Nei, vi holder øye med markedet så lenge det er åpent, men i prinsippet er vi tilfredse med den troppen vi har nå. Vi er ganske fornøyde.

– Er det ikke logisk at man vil erstatte spillere som har gått ut på denne måten?

– Jo, men det er et puslespill. Vi hadde en tropp som kanskje var litt i største laget fra før, svarer Jacobsen.

Jimmi Nagel Jacobsen har hentet flere nye spillere i sin første sommer som sportssjef. Noen ren spiss har han så langt ikke hentet

Fra før har Brann denne sommeren fått inn Felix Horn Myhre, Japhet Sery Larsen, Sivert Heltne Nilsen, nevnte Bård Finne og skadede Lars Christian Krogh Gerson.

Det norske overgangsvinduet er åpent frem til og med 31. august.

– Vi får se hva den neste ukes tid byr på, sier Jacobsen.