Patrick Berg ble fjerde blad Berg til topps på VG-børsen: – Veldig artig

VG-børsen ble innført i 1962. Samtlige spillere som har spilt 30 minutter eller mer er gjennom 60 sesonger blitt vurdert på en skala fra 1 (dårligst) til 10 (best).

Viking-keeper Sverre Andersen vant den første tittelen som Årets spiller. Vinneren ble lenge kåret ut fra en totalsum av poengene – minus børspoengene fra de fire svakeste kampene.

Siden 1989 har vinneren blitt kåret ut fra et gjennomsnitt av poeng fra alle kamper. Jens Petter Hauge har det beste snittet siden 1989, med hele 6,94 poeng fra 2020-sesongen.

1962: Sverre Andersen, Viking

1963: Bjarne Hansen, Vålerengen

1964: Kjell Kaspersen, Skeid

1965: Edgar Stakset, Steinkjer

1966: Finn Thorsen, Skeid

1967: Nils Arne Eggen, Rosenborg

1968: Odd Iversen, Rosenborg

1969: Trygve Bornø, Skeid

1970: Tor Alsaker-Nøstdahl, Strømsgodset

1971: Geir Karlsen, Rosenborg

1972: Per Haftorsen, Fredrikstad

1973: Per Pettersen, Frigg

1974: Harry Hestad, Molde

1975: Harry Hestad, Molde

1976: Svein Kvia, Viking

1977: Helge Karlsen, Brann og Tom Lund, Lillestrøm

1978: Svein Mathisen, Start

1979: Harald Berg, Bodø/Glimt

1980: Åge Hareide, Molde

1981: Tom Lund, Lillestrøm

1982: Per Egil Nygård, Bryne

1983: Øivind Tomteberget, Kongsvinger

1984: Per Egil Ahlsen, Fredrikstad

1985: Trond Sollied, Rosenborg

1986: Tom Sundby, Lillestrøm

1987: Per Egil Ahlsen, Brann

1988: Thor André Olsen, Molde

1989: Bård Bjerkeland, Lillestrøm – 5,80 poeng

1990: Einar Rossbach, Tromsø – 6,00 poeng

1991: Dag Riisnæs, Kongsvinger – 6,00 poeng

1992: Erik Mykland – 6,19 poeng

1993: Runar Berg, Bodø/Glimt – 6,14 poeng

1994: Øyvind Leonhardsen, Rosenborg – 6,32 poeng

1995: Petter Rudi, Molde – 6,04 poeng

1996: Rune Tangen, Moss – 5,96 poeng

1997: Erik Hoftun, Rosenborg – 5,88 poeng

1998: Erik Hoftun, Rosenborg – 6,43 poeng

1999: Magnus Svensson, Viking – 6,04 poeng

2000: Ørjan Berg, Rosenborg – 5,67 poeng

2001: Erik Hoftun, Rosenborg – 5,96 poeng

2002: Ørjan Berg, Rosenborg – 5,78 poeng

2003: Ørjan Berg, Rosenborg – 5,96 poeng

2004: Robbie Winters, Brann – 5,65 poeng

2005: Alex Valencia, Start – 5,73 poeng

2006: Per Nilsson, Odd – 5,71 poeng

2007: Somen Tchoyi, Stabæk – 5,96 poeng

2008: Alanzinho, Stabæk – 5,92 poeng

2009: Makhtar Thioune, Molde – 6,08 poeng

2010: Anthony Annan, Rosenborg – 5,69 poeng

2011: Rodolph Austin, Brann – 5,96 poeng

2012: Magnus Wolff Eikrem, Molde – 5,81 poeng

2013: Stefan Johansen, Strømsgodset – 6,07 poeng

2014: Jone Samuelsen, Odd – 6,04 poeng

2015: Pål André Helland, Rosenborg – 5,70 poeng

2016: Mike Jensen, Rosenborg – 5,96 poeng

2017: Samuel Adegbenro, Viking og Rosenborg – 6,04 poeng

2018: Erling Braut Haaland, Molde – 5,70 poeng

2019: Magnus Wolff Eikrem, Molde – 6,05 poeng

2020: Jens Petter Hauge, Bodø/Glimt – 6,94 poeng

2021: Patrick Berg, Bodø/Glimt – 6,12 poeng