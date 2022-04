22 år med Mourinho-sprell: Finger i øyet og smuglet i skittentøykurv

Det er snart 22 år siden José Mourinho ble hovedtrener i Benfica. Siden da har blåst jevnlig til storm rundt den kontroversielle troféjegeren.

ØYENSTIKKER: José Mourinho planer fingeren i øyet på daværende Barcelona-assistent Tito Vilanova.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Nå står Bodø/Glimt og Kjetil Knutsen midt i koket rundt Mourinho. Etter at Glimt slo Roma 2–1 på Aspmyra i den første kvartfinalekampen i Conference League forrige uke, har det meste dreid seg om det angivelige basketaket mellom Glimt-trener Kjetil Knutsen og Nuno Santos.

Santos er en av Mourinhos betrodde menn, og Romas keepertrener fikk angivelig oppgaven med å terge Knutsen i kvartfinaleduellen.

– Det er ikke første gangen han (Mourinho) ber noen i trenerteamet om å oppføre seg dårlig, slår tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen fast til Avisa Nordland.

Santos og Knutsen risikerer utestengelse i torsdagens kamp, mens Mourinho får lede sitt Roma-lag. Likevel er det liten tvil om at den mektige manageren har hatt en stor del av regien på det som har skjedd.

– Han er mildt sagt kynisk, mildt sagt usportslig og han er jævla rutinert på å være usportslig og psyke ut folk og vippe folk av pinnen. Så er han smart nok til at han ikke gjør det selv. Men at det er han som står bak, det må man ikke lure på, sier Edvartsen.

Han var flere ganger fjerdedommer i kamper der Mourinho satt på trenerbenken både i Chelsea og Real Madrid.

VILL FEIRING: José Mourinho viste enorm glede etter Portos 1–1-scoring på Old Trafford i mars 2004.

Villmann på Old Trafford

Det var ikke så mange som visste hvem Mourinho var i mars 2004, selv om han hadde ledet Porto til UEFA-cupseier året før.

Den da 41 år unge og «ukjente» Porto-manageren feiret som en gal på Old Trafford sammen med spillerne sine etter at Costinha hadde utlignet til 1–1 i siste minutt i Champions League-oppgjøret.

Scoringen sendte Porto videre til kvartfinale med 3–2 sammenlagt, og laget vant til slutt turneringen med 3–0 mot Monaco i finalen.

Noen få måneder senere ble han presentert som Chelsea-manager, og kom med uttalelsene som har fulgt ham siden:

– Vi har topp spillere, og jeg beklager at jeg er litt arrogant ... Vi har en topp manager, sa Mourinho på pressekonferansen og la til:

«I think I’m a special one».

Derfor ble han selvfølgelig døpt «The Special One», og siden har det vært mange titler og mye rabalder. At Mourinho er en spesiell karakter er det ingen tvil om.

Fakta Fakta om Mourinho * Fullt navn: José Mario dos Santos Felix Mourinho * Alder: 59 (født 26. januar 1963 i Setubal, Portugal) * Tidligere klubber som trener: Benfica (2000), União de Leiria (2001-2002), Porto (2002-2004), Chelsea (2004-2007), Inter (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), Chelsea (2013-2015), Manchester United (2016–2018) og Tottenham (2019–2021). * Meritter: * Seriemester (8): Porto (2003, 2004), Chelsea (2005, 2006, 2015), Inter (2009, 2010), Real Madrid (2012). * Champions League: (2): Porto (2004), Inter (2010). * UEFA-cupen/Europaligaen (2): Porto (2003), Manchester United (2017). * Cupmester (4): Porto (2003), Chelsea (2007), Inter (2010), Real Madrid (2011). * Ligacupmester (4): Chelsea (2005, 2007, 2015), Manchester United (2017). Vis mer

Noen av de heteste episodene kommer her:

I februar 2005 kom Mourinho med beskyldninger om at dommer Anders Frisk hadde hatt et møte med Barcelona-trener Frank Rijkaard i pausen av Champions League-oppgjøret i Spania. Chelsea-spiss Didier Drogba ble utvist i 2. omgang, og Mourinho mente det var et resultat av det påståtte møtet mellom Frisk og Rijkaard.

Dommer Frisk mottok drapstrusler i etterkant av kampen, og la umiddelbart opp som dommer.

– Holdt på å dø

I kvartfinalen mot Bayern München på Stamford Bridge var Mourinho utestengt, men ble smuglet inn i garderoben via en skittentøykurv. Mourinho bekreftet episoden mange år senere.

– Jeg fikk ikke puste! Da han åpnet boksen holdt jeg på å dø. Jeg var klaustrofobisk. Det er sant! fortalte Mourinho da han var gjest i BeIN Sports i 2019.

Året etter var det før øvrig den norske dommeren Terje Hauge som fikk gjennomgå av Mourinho etter at Chelsea hadde tapt 1–2 hjemme mot Barcelona.

Oppgjør mellom Chelsea og Barcelona krydret med dommere fra Skandinavia har en lei tendens til å ende med bråk. Etter at Tom Henning Øvrebø kom i sentrum i det avgjørende 1–1-oppgjøret i mai 2009 har Mourinho brukt etternavnet hans som et skjellsord.

Arrestert etter hundekrangel

Oppkjøringen til FA-cupfinalen i 2007 ble alt annet enn normal for Mourinho, og han ble arrestert av politiet etter å ha protestert da britiske myndigheter ville sette familiehunden Leya i karantene.

Selve finalen på Wembley endte med 1–0-seier til Chelsea etter at Drogba avgjorde i andre ekstraomgang.

– Hunden har det fint i Portugal – den store trusselen er borte, så dere trenger ikke å bekymre dere for kriminalitet mer, sa Mourinho syrlig på pressekonferansen etter finaleseieren.

RIVALER: Fjerdedommer Jonathan Moss må gå imellom Arsène Wenger (t.v.) og José Mourinho i en Premier League-kamp mellom Chelsea og Arsenal på Stamford Bridge i oktober 2014.

Rivaliseringen med Wenger

Mourinho og Arsenals managerlegende Arsène Wenger ble aldri perlevenner. Forholdet surnet ekstra raskt etter at Mourinho hadde møter med Arsenals stjerneback Ashley Cole for å lokke ham til Stamford Bridge.

Mourinho ble ilagt en bot på over to millioner kroner, men den ble senere redusert. Til slutt havnet da også Cole på Stamford Bridge.

I 2014 kom Mourinho med følgende karakteristikk av Wenger:

– Han er spesialist i å feile, sa Mourinho på en pressekonferanse da han var inne i sin andre periode som Chelsea-manager.

– Fantastisk hyggelig

Den første perioden tok slutt i september 2007 da Rosenborg hadde klart 1–1 på Stamford Bridge.

– Jeg har ingen gode historier om sabotasje fra Mourinho eller hans team fra den gangen. De oppførte seg eksemplarisk, og heldigvis slapp jeg å oppleve noe sånt, sier daværende Rosenborg-trener Knut Tørum til VG.

– Mourinho var fantastisk hyggelig og en gentleman på sidelinjen. Han kom bort og takket for kampen etterpå. Alt var helt greit, selv om han var under hardt press og fikk sparken like etterpå, sier Tørum.

To dager etter nedturen var portugiseren ferdig i London, etter å ha vunnet to ligamesterskap, FA-cupen og ligacupen.

– HYGGELIG: Tidligere Rosenborg-trener Knut Tørum takker José Mourinho for kampen etter 1–1-kampen på Stamford Bridge i september 2007.

Etter noen måneder var han tilbake i ny jobb, og nå som sjef i Inter. Det var stadig høy temperatur rundt Mourinho i Italia også. Trenerkolleger, spillere og dommere fikk kjørt seg, og journalister slapp heller ikke unna Mourinhos vrede.

Sportslig leverte han på meget høyt nivå, og Inter vant Serie A to ganger og cupen én gang i tillegg til Champions League-finalen i 2010.

Real Madrid ble neste stopp og han ble ansatt i mai 2010, seks dager etter Champions League-triumfen. Mourinhos innmarsj i La Liga var definitivt med på å «sprite opp» de allerede intense duellene med Barcelona.

BEDRE STEMNING: José Mourinho og Tito Vilanova hilser før en kamp mellom Real Madrid og Barcelona på Santiago Bernabéu 29. august 2012.

Finger i øyet

Super-cupoppgjøret mellom Real Madrid og Barcelona i 2011 ble kaotisk, og da Real-back Marcelo fikk rødt kort, kokte det over for flere på sidelinjen. El Clasico-oppgjøret inneholdt fem scoringer (3–2 til Barcelona), ni gule kort og tre utvisninger.

Men det er nok Mourinhos «velplasserte» pekefinger i øyet til Vilanova som huskes aller best.

– Jeg har oppført meg hyggelig og som en mann, og er ikke den som ramler i bakken ved første berøring. Jeg vet ikke hvem Vilanova er, sa Mourinho etter kampen.

Vilanova var på den tiden assistenten til Pep Guardiola i Barcelona, og tok senere over som hovedtrener, men måtte trappe ned på grunn av helseproblemer. Vilanova døde av kreft i 2014.

Etter nøyaktig tre år i Madrid var Mourinho ferdig. Da hadde han kommet på kant med flere av storklubbens sentrale spillere.

Dermed var det duket for en Chelsea-retur, og mer bråk. Men under Mourinhos ledelse ble det både ligagull og ligacuptriumf i 2014/15-sesongen.

Så gikk det meste galt.

LEGEBRÅKET: José Mourinho og Eva Carneiro (t.h.) avbildet like før bråket oppsto i Premier League-oppgjøret mot Swansea i august 2015.

Legebråket i Chelsea

Eva Carneiro var lege for Chelseas førstelag, og ble ansatt flere år før Mourinhos retur til Stamford Bridge. Men i en kamp mellom Chelsea og Swansea i august 2015 kokte det helt over for Mourinho da Carneiro entret banen for å behandle Eden Hazard. Det mente Mourniho var helt feil fordi da måtte Hazard forlate banen før han kunne fortsette.

– Jeg var ikke fornøyd med legeteamet; du må forstå spillet når du sitter på benken, sa Mourinho etter 2–2-kampen ifølge Telegraph.

Han besluttet å kaste Carneiro bort fra benken, og hun fikk heller ikke lov til å være på treninger, kamper eller hotellet med spillerne. Seks uker senere var hun ferdig i klubben, men saken fikk et voldsomt etterspill. En tilskuer klaget Mourinho inn for kjønnsdiskriminerende språk mot Carneiro, og sommeren 2016 inngikk Carneiro og Chelsea et forlik.

Klubben kom også med følgende uttalelse:

«Doktor Carneiro satt alltid interessene til klubbens spillere først. Hun er en svært kompetent og profesjonell idrettslege. Hun var et verdsatt medlem av klubbens medisinske team, og vi ønsker henne all suksess i hennes fremtidige karriere.»

– Respekt!

Da var det gått et halvt år siden Mourinho hadde fått sparken i Chelsea, og han var i gang med managerjobben i Manchester United. Der var han i litt over to år, og ledet laget til seier i ligacupen og Europa League før Ole Gunnar Solskjær tok over.

Les også: Mourinho ferdig i Manchester United

Det gikk ikke rolig for seg på Old Trafford heller, og mange vil nok huske ham for hvordan venstreback Luke Shaw ble behandlet av manageren.

Utover høsten 2018 surnet det voldsomt til. Etter 0–3-tapet hjemme mot Tottenham forlot han en pressekonferanse i sinne.

– Jeg har vunnet tre ligagull. Det er mer enn alle de andre 19 managerne i Premier League til sammen. Tre for meg, to for de andre, sa han, før han reiste seg og gikk ut av rommet, mens han gjentok ordet respekt.

Det gikk nesten et år før Mourinho var tilbake i manesjen som Tottenham-manager. Halvannet år senere fikk han sparken og endte i Roma kort tid etterpå.

Sirkus Mourinho ruller videre, og torsdag kveld er Bodø/Glimt motstander på Stadio Olimpico i Roma.