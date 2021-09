RBK-keeperen mister landslagskampene

Det bekrefter klubben mandag kveld.

Skadet: André Hansen.

27. sep. 2021 18:54 Sist oppdatert nå nettopp

André Hansen mister eliteseriekampen mot Kristiansund til helga og de kommende landskampene mot Tyrkia og Montenegro.

Det bekrefter RBK på sin hjemmeside.

– Undersøkelser viser at André pådro seg en lettgradig båndskade i kneet etter en takling i kampen mot Mjøndalen. Dermed venter to uker med alternativ trening, sier RBK-lege Reidar Due til rbk.no.

Dette sier Hansen selv om skaden:

– Det er selvsagt veldig kjedelig å miste de kommende landskampene. Jeg skal gjøre det jeg kan for at skadeoppholdet blir så kort som mulig, slik at jeg kan være disponibel for RBK i en meget spennende gulljakt, og for landslaget når VM-billetten forhåpentligvis sikres i november.

Måtte gi seg

Hansen måtte gi seg etter 65 minutter i søndagens seriekamp mot Mjøndalen. Julian Faye Lund kom inn og fullførte kampen i RBK-målet.

– Vi må se hvordan han har det i morgen før vi vet mer om gangen videre, sa Due om Hansens skade til Adresseavisen etter kampen, som RBK vant 3-1.

På daværende tidspunkt ville ikke RBK-legen kommentere om landslagsspill for Norge står i fare etter skaden.

– Vi har hatt mye knetrøbbel i år, så vi begynner å bli flinke på det, sa RBK-legen.

Men nå er det altså klart: Hansen rekker ikke landskampene.

Heller ikke trønderen Alexander Sørloth blir frisk og kampklar til landslagspausen.

I tillegg er det usikkert om Erling Braut Haaland (muskelskade) og Sander Berge (lårskade) rekker landskampene.

Mer skadetrøbbel for RBK

RBK-sjef Åge Hareide bekreftet også etter kampen at Anders Konradsen måtte byttes ut på grunn av en kjenning i leggen etter en time. Due kunne ikke kommentere omfanget av skaden i mixed sone.

Samtidig kunne Hareide fortelle at Markus Henriksen, som har vært ute i fire måneder, er friskmeldt og klar for kamp. Søndag satt han hele kampen på benken for RBK.

Alexander Tettey manglet i kamptroppen mot Mjøndalen. Årsaken var trøblete knær.

– Han har sine problemer med bruskmangel i knærne. Han har ikke trent noe særlig de siste dagene. På grunn av voldsom slitasje, kommer vi til å hvile han i en lengre periode nå, sa Hareide.