Berisha herjet i ny Viking-seier: Beste Eliteserie-start på 21 år

(Viking – FK Haugesund 5–1) Selv med ledelse til pause, var Veton Berisha (28) forbannet. I den andre omgangen fullførte han karrierens andre hat trick og hjalp Viking til klubbens beste seriestart i Eliteserien siden 2001, men han avviste gullprat etter kampen.

30. apr. 2022 19:50 Sist oppdatert 8 minutter siden

– Jeg er egentlig forbannet. Jeg synes ikke vi er nok på. Vi leder 2–1 og det er jo bra, men vi må skru på litt i 2. omgang, sa Veton Berisha til Discovery+ i pausen.

I løpet av den første omgangen hadde han både scoret to mål og reddet på streken for Viking.

– Vi er ikke helt fornøyde med første omgang. Vi føler vi er litt heldige som leder. Vi kommer unna og snur det, så det er fin moral, sa Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til Discovery+ på vei ut til den andre omgangen.

– Jeg tror vi alle var litt misfornøyde med prestasjonen. Men vi er glad for at vi leder, og går for 3–1 nå, sa han videre.

VAR MISFORNØYD: Veton Berisha etter Haugesunds scoring.

Og i den andre omgangen kom Viking ut i høyt tempo. Fem minutter ut i omgangen kom 3–1-scoringen som Viking-benken jaktet.

Markus Solbakken fintet seg elegant forbi to Haugesund-spillere, før han med en tunnelpasning sendte ballen gjennom til Veton Berisha. Alene med FKH-keeper Egil Selvik gjorde Berisha ingen feil, og sendte Viking opp i 3–1.

– Dette er Viking på sitt aller beste, sa Discovery-kommentator Petter Bø Tosterud om scoringen.

Det er karrierens andre hat trick for Berisha, som gjorde sitt første hat trick i en 5–1 seier hjemme mot Lillestrøm i fjor.

I sluttminuttene fastsatte Sebastian Sebulonsen resultatet til 5–1 med to raske scoringer.

TO MÅL: Sebastian Sebulonsen scoret kampens to siste scoringer.

Dermed står Viking med tolv poeng etter fem kamper. Like mange poeng hadde de også i Obos-ligaen etter fem kamper i 2018, mens det på Eliteserie-nivå er første gang siden 2001 de har startet like bra. Da sto Viking med 13 poeng etter de fem første kampene.

– Når vi vinner 5–1, så skal vi være «happy». Selv om vi må se på et par ting, sier Berisha til Discovery+ etter kampen.

Stavanger-klubben er poenget bak serieleder Lillestrøm, og spurt om gullkampen, svarer Berisha kontant:

– Det gidder jeg ikke å begynne å snakke om. Vi har fokus på én kamp om gangen. Vi har en ambisjon om å være topp tre, og så får vi se hvor vi ender. Det er altfor tidlig. Mot et bedre lag, tror jeg vi ville fått mer problemer i den første omgangen, hvis vi hadde spilt slik. Det er marginer her og der, men vi klarer å ta dem med oss.

– Vi har spilt fem kamper. Det er lenge igjen, svarer Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til Discovery+ på spørsmål om gullambisjonene.

GOD STEMNING: Viking-spillerne kunne juble foran fansen etter kampen.

FK Haugesund ble stiftet høsten 1993, etter at Haugar og Djerv 1919 slo sammen sine elitelag. Siden da har de kun to ganger tidligere stått uten seirer etter de fem første seriekampene. Etter at det ikke ble seier borte mot Viking står de for første gang i klubbens historie uten seier etter de første fem seriekampene i en sesong.

Også avslutning på fjorårets sesong var svak for Haugesund, som endte med fire uavgjort og fire tap på de siste åtte kampene i 2021-sesongen.

For å finne den forrige seieren må man helt tilbake til 17. oktober i fjor, da de knuste Mjøndalen 7–0 på hjemmebane.

– Den første omgangen er for så vidt ok. Vi skaper litt og vi burde nok ledet med et par (mål). Den andre omgangen er fullstendig katastrofe, hvor det blir livsfarlig hver gang de slår inn i bakrom, sier Haugesunds Nikolas Walstad til Discovery+.

– Det er tungt å stå her etter et 1–5-tap. Den svir skikkelig. At det blir så mye som det blir på slutten, det er ikke bra, sier Haugesunds assistenttrener Even Sel.