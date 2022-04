Trå retur for Dønnum: – Trenger å få litt selvtillit

VALLE (VG) (Vålerenga – Jerv 1–0) Aron Dønnum (24) har ikke fått det helt til å stemme i returen til Eliteserien. Nå tror han tålmodighet blir nøkkelen for å komme tilbake til gamle høyder.

TÅLMODIG: Aron Dønnum lar seg ikke stresse over en forholdsvis beskjeden retur til Eliteserien.

Dønnum herjet for Vålerenga i Eliteserien i fjor, og hadde seks mål og tre målgivende pasninger på ti kamper før han ble solgt til belgiske Standard Liège.

I den belgiske klubben var det lengre mellom målpoengene, men han var på banen i 25 ligakamper før han, etter at Liège-klubben ikke tok seg videre til sluttspillet, valgte å vende hjem til Vålerenga på lån.

I Vålerenga har det foreløpig blitt tre kamper, som for Dønnums del har resultert i null målpoeng og ett rødt kort.

– Det er klart at jeg har høye forventninger til meg selv. Jeg forventer målpoeng av meg selv, men sett bort fra at jeg ikke har scoret eller hatt assists, så synes jeg det har vært helt greit i de tre kampene. Er det noe mer jeg skulle ønske, så er det målpoeng, sier angriperen.

PÅ ETTERSKUDD: Aron Dønnum slet med å komme seg forbi Jerv-spillerne søndag. Her er han på etterskudd i en duell med John Olav Norheim.

Søndag var det et selvmål som måtte til for at Vålerenga skulle få ballen i mål hjemme mot Jerv. Det kom etter at Dønnum ble byttet ut.

– Jeg føler jeg er mye involvert. Jeg skulle gjerne kommet på scoringslisten, men ut ifra forholdene synes jeg at jeg leverer en grei kamp, sier Dønnum, som skal være i Vålerenga ut juni.

– Hva skal til for at de målpoengene skal komme?

– Jeg må være tålmodig. Kommer muligheten, så tar jeg den, sier 24-åringen.

TRÅ RETUR: Aron Dønnum har slitt med å sette sitt preg på Vålerenga etter returen.

Dønnum har tidligere beskrevet forholdet mellom ham og Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo som et «far-og-sønn-forhold», og treneren er klar på at han ikke er helt fornøyd med det Dønnum har levert.

– Ikke i forhold til der Aron er på sitt beste. Han trengte å komme hjem, og han trenger å få litt selvtillit. Han trenger kamptrening. Aron kommer til å komme og vil bli en veldig viktig spiller for oss.

– Er han langt unna?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg synes han var klart bedre enn han var sist. 14 dager til, så tror jeg vi kan se enda mer av ham, mener Fagermo.

Dønnum ble utvist i Vålerenga-comebacket etter to gule kort borte mot Molde:

Selv var ikke treneren spesielt fornøyd med lagets prestasjon i søndagens seier mot Jerv, i kampen hvor Vålerenga skulle slå tilbake etter å ha tapt 1–5 borte mot Bodø/Glimt.

Etter fire kamper står Vålerenga med seks poeng, etter hjemmeseirer mot Haugesund og Jerv, og bortetap mot Molde og Bodø/Glimt.

– Nå har vi spilt fire kamper, og bortsett fra den første omgangen hjemme mot Haugesund, har vi ikke vært oppe på det maksnivået vi hadde i vinter. Det er et veldig høyt nivå, så det er det vi må jobbe på de to ukene frem mot det tøffe kampprogrammet begynner i mai, sier Fagermo.