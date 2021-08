Adrian (15) og Casper (15) har kjent hverandre siden barnehagen- nylig var de på landslagssamling sammen

Det ble et dramatisk oppgjør da TILs G16-lag møtte serieleder Stabæk lørdag.

Adrian Jørgensen Bergmo (t.v) og Casper Andreas Kleiva etter kampen mot Stabæk.

14. aug. 2021 15:17 Sist oppdatert nå nettopp

TIL G16-Stabæk G16 3–3 (1–2)

Barndomskompisene Adrian Jørgensen Bergmo og Casper Andreas Kleiva var nylig på samling med det såkalte «skyggelandslaget» for gutter 15 år i Porsgrunn. Lørdag var de to Kvaløya-guttene sentrale da TIL G16 tok et sterkt poeng mot serielder Stabæk i den nasjonale serien.