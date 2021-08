Horneland ber Brann-spillerne som var på nachspiel gå ut offentlig

BERGEN (VG) Brann-trener Eirik Horneland ønsker at spillerne som var på det mye omtalte nachspielet melder seg offentlig.

Eirik Horneland.

– Vi har oppfordret til at dem som var på nachspielet går ut med en felles uttalelse, sier Horneland til pressen i Bergen onsdag.

Tolv Brann-spillere hadde nachspiel natt til tirsdag sist uke uten tillatelse. Syv kvinner var også til stede. Politiet har startet etterforskning av et mulig overgrep. Den mistenkte erkjenner ikke skyld.

– De som var på nachspielet må lage en felles pressemelding, tenker jeg. Det er kun ut fra mitt eget hjerte og hode for å hjelpe klubben, sier Horneland.

Han sier at Brann holdt en frivillig narkotika-test onsdag.

– De tolv har gjort en god del regelbrudd allerede. Det må de stå for i mitt hode. Jeg hadde nok gjort det om jeg var i deres situasjon, sier Horneland.

Han håper at den vanskelige situasjonen i klubben kan legge seg i løpet av den neste uken eller to.

– Det er menneskelig å gjøre feil, sier Horneland.

Det er kjent at keeper Mikkel Andersen og midtbanespiller Kristoffer Barmen deltok på nachspielet. Andersen var på trening igjen onsdag, mens Barmen ikke skal trene med klubben ut denne uken. De to er ikke under etterforskning av politiet.

Branns rutinerte keeper Håkon Opdal forteller til VG at spillerne vurderer å gå ut med en liste over hvilke spillere som var på skandale-nachspielet på klubbens stadion sist uke.

– Vi vurderer det. Vi diskuterer det internt, sier Opdal.

Opdal fikk spørsmål om han ville svare på om han selv var på nachspielet.

– Vi kommer med en felles uttalelse. Hvordan vi løser det, tar vi internt.

Brann ligger sist i Eliteserien.