Stor Fantasy Premier League-guide: Disse spillerne kan ta deg til topps

Billig eller dyr midtbanespiller? Mohamed Salah eller Bruno Fernandes? Les deg opp før Fantasy Premier League-sesongen her.

Bruno Fernandes (t.h.) blir en viktig brikke for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United denne sesongen. Blir han det også på ditt Fantasy-lag?

Det er duket for en ny Premier League-sesong. Det betyr også at en ny Fantasy Premier League-sesong nærmer seg. Det populære spillet spilles hvert år av millioner av mennesker over hele verden.

Utgangspunktet er like enkelt som det er vanskelig. Med 100 millioner til disposisjon skal du ta ut 15 spillere – to keepere, fem forsvarsspillere, fem midtbanespillere og tre angrepsspillere. Fra disse 15 velger du hvilke 11 som starter for ditt lag. Spillerne får poeng avhengig av hvordan de presterer (se faktabokser i saken).