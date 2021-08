Jagde bort matchvinneren: – Det har vært mørkt siden kampslutt

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Bodø/Glimt 0–1) Først klinket Erik Botheim (21) inn kampens eneste mål. Etterpå ble han «jaget vekk» av sin gamle lagkamerat Gjermund Åsen fra Rosenborg-tiden.

15. aug. 2021 19:57 Sist oppdatert nå nettopp

forrige















fullskjerm neste DYTTET BORT KOMPISEN: Gjermund Åsen var ikke interessert i å høre på det tidligere Rosenborg-lagkamerat Erik Botheim hadde å si etter kampen. 1 av 7 Foto: Bjørn S. Delebekk

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Botheim oppsøkte Åsen på Åråsen-gresset kort tid etter kampslutt – og etter et håndtrykk og en kort samtale mellom de gamle rosenborgerne, sendte en tilsynelatende oppgitt Åsen matchvinneren vekk. Han skulle takke Lillestrøm-supporterne uten Botheim på slep.

– Åsen er en av mine beste kompiser. Han har vinnerinstinkt som F. Vi diskuterte litt greier, det er sånn det skal være, beskriver Botheim til VG etterpå.

Det fremsto hyggeligere da Bodø/Glimts formspiss tok en samtale med Pål-André Helland (også lagkamerat fra RBK-tiden) ute på Åråsen-gresset. Da var det klapp og klem og brede smil.

– Botheim er en god venn. Han har vært litt sånn «sønnen» til meg og Pål. Vi unner Botheim at han gjør det bra. Vi snakket litt om det som har vært og det som er, sier Åsen på spørsmål om hvorfor han «jagde» Botheim vekk kjapt.

Trønderen brukte lengre tid på å sitte i garderoben etter 0–1-tapet. Botheims vristkanon i lengste hjørne – etter en corner Lillestrøm-stopper Igoh Ogbu bare fikk klarert halvveis – var det eneste som skilte de to topplagene etter et lite sjakkparti av en fotballkamp.

– Vi tapte. Da blir det mørkt. Det blir litt prat med medspillerne om hva vi kan gjøre annerledes for å bli bedre. Vi må tåle en nesestyver og å tape, men jeg hater det virkelig. Det har vært mørkt nå siden kampslutt, beskriver Åsen om «ekstraomgangen» innendørs før han tok intervjurunden.

Under den rakk han også en ny – og mer hjertelig – prat med Botheim, samt at Glimt-kaptein Patrick Berg fikk knipset et bilde av duoen på mobilen. Da traff Glimts midtbanesjef bedre enn han gjorde fra straffemerket etter 58 minutter i matchen.

Akkurat som i midtukekampen mot Prishtina fra Kosovo misbrukte Berg muligheten fra 11 meter. Denne gangen ble han nektet av LSK-keeper Mads Hedenstad Christiansen (20) med et lite tigersprang, i europacupkampen blåste Berg den over.

– Jeg sa til Botheim nå at han får ta dem hvis han vil. Jeg var litt nervøs i dag og ombestemte meg i siste liten. Det er sjelden lurt, innrømmer Patrick Berg.

Heldigvis for ham var det flere likheter med Prishtina-kampen: Som at Erik Botheim scorer fra bakre stolpe. Ifølge Berg er det en av de tydeligste måtene Botheim har tatt steg på som spiller etter ankomst Aspmyra.

– Da han kom, hadde han et bevegelsesmønster i boks som gjorde at han trakk mye mot første stolpe. Da ender man litt i dårlige posisjoner som spiss. Nå har han scoret mange mål på bakre. Nå kan vi henge den opp der. Han begynner nesten å bli som en Olivier Occean- og Frode Johnsen-type, melder Berg om 180 centimeter høye Botheim.

12 minutter gjensto da det så ut til å gå mot Bodø/Glimts første 0–0-kamp siden oktober 2019 (Mjøndalen). Hugo Vetlesen løftet Ogbus klarering tilbake i farlig sone, og Eskil Edh – vingbacken som har vokst i Lillestrøm-trøyen hele sesongen – manglet noen centimeter på å få heade ballen skikkelig unna. Botheim dempet med brystet og banket den mot lengste.

– Jeg lærte i forrige kamp at det er ledig i krysset, gliser Botheim.

– En fotballkamp med lite sjanser. Vi var ikke gode nok til å lese bildet. De gamblet litt fra det lave til det høye presset. Det var midtstoppere som stormet opp i våre indreløpere. Der var vi mye bedre i 2. omgang, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen og oppsummerer med det han kaller Glimt-briller:

– Jeg føler vi gjør en solid prestasjon. En artig fotballkamp og det beste laget drar seieren i land, vurderer Knutsen.

Der ga Geir Bakke trenerkollegaen rett.

– Bodø/Glimt er litt bedre enn oss på litt for mye av de tingene som er viktig i fotball. Det er å registrere og handle – både offensivt og defensivt. Det gjør de med litt større fart og litt større presisjon enn oss i dag, oppsummerer Lillestrøm-treneren etter klubbens første tap siden Kristiansund borte i slutten av mai.

Botheims matchvinnermål gjorde kål på Lillestrøms ubeseirede rekke i Eliteserien. Den stopper ti matcher uten tap.

Men Botheims gode avslutning fra litt skrå vinkel kunne ikke Lillestrøm-keeperen stoppe. Avgjørelsen falt etter corner. Først headet Igoh Ogbu unna ballen, men Hugo Vetlesen løftet ballen tilbake.

Vingbacken Eskil Edh har vokst i Lillestrøm-trøyen hele sesongen, men manglet noen centimeter på å få heade ballen skikkelig unna i denne situasjonen. Dermed kunne Botheim dempe og banke ballen mot lengste.

– Jeg lærte i forrige kamp at det er ledig i krysset, gliser Botheim.