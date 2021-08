RBKs nye storkjøp: Tenkte «oh shit» da han hørte Hareide som 15-åring

RBK betaler drøye fem millioner kroner i overgangssum for Pavle Vagic (21). Men hvem er Åge Hareides nye midtbanespiller, sånn egentlig?

På plass i Trondheim: Pavle Vagic – RBKs siste tilvekst.

7 minutter siden

– Jeg er en 21-årig «kille» fra Malmö, som har bodd i Malmö hele livet, spilt fotball hele livet, og ellers bruker tid på kjæreste, familie og venner. Men ja: Det har stort sett bare vært fotball.

Den svenske u21-landslagsspilleren kommer ruslende ut av leilighetshotellet han har bodd i den siste drøye uken.

I neste uke flytter han inn i leilighet, og planen er at han og kjæresten skal kjøpe bolig om noen måneder.

Men aller først handler det om å finne seg ordentlig rette.

I Trondheim. Og ikke minst i Rosenborg.

– Første trening med laget er på fredag. Jeg gleder meg vanvittig, sier Vagic.

Tre historier

Historien om 21-årige Vagic kan egentlig begynne flere steder:

Vi kan starte bare noen uker tilbake, da han første gang ble kjent interessen fra Rosenborg.

Vi kan starte tilbake i 2006, da han som seksåring meldte seg inn i Malmö FF og bestemte seg tvert.

Eller vi kan starte på Malmös treningsfelt i 2015, hvor en 15-åring med store ambisjoner hører Åge Hareides formaninger til A-laget 50 meter unna.

– Det var én bane mellom guttelaget og A-laget. Vi kunne høre Hareide rope på spillerne, og tenkte «oh shit. Det er altså slik det er på A-laget», smiler Vagic i dag.

Ringte Islamovic: Han var allerede tent på RBK. Vagic. Den tenningen ble ikke mindre etter en samtale med Dino Islamovic.

To år i Superettan

Men det første først:

For etter å ha vært lånt ut til to lag i Superettan – Mjällby i 2019 og Jönköping i fjor – ble Vagic i vinter hentet tilbake til Malmö som en «fullvoksen» spiller.

Han spilte sentral midtbane i Mjällby, og var med å rykke opp til Allsvenskan. Mens han ble flyttet ned som midtstopper i Jönköping – i et år som endte i kvalik til opprykk.

Denne sommeren har han fått syv kamper for Malmö, og kunne fint ha fortsatt i klubben som nå jager Mesterligaen.

For mens Vagic har sittet i karantene i Trondheim, har Malmö slått ut Rangers – og er klare for playoff.

– Jeg har hatt en god tone med Jon Dahl Tomasson (Malmö-trener). Han var fornøyd med meg, og fortalte at det gjaldt å fortsette å krige på trening. Men jeg ville spille flere kamper. Det tror jeg at jeg får i RBK, forklarer Vagic.

Ringte Islamovic

Og sier han fikk tenning på RBK tvert den første henvendelsen kom, for noen uker tilbake.

Vagic avslører nemlig at han hadde flere muligheter i sommer, og blant annet var flere klubber i Allsvenskan på ham.

Men Rosenborg trigget. Og telefonen han tok til Dino Islamovic, som har samme agent som ham selv, forsterket inntrykket.

– RBK har et navn som fortsatt veldig mange i Sverige kjenner godt, blant annet på grunn av årene i Mesterligaen. I år har det vært en del skader, men man merker at Rosenborg er en storklubb. Ingen tvil, sier Vagic.

Interesse ble til bud, bud ble til karantenehotell i Trondheim – og en drøy uke med løping på tredemølle, Facetime med familie og Playstation. Counterstrike. League of Legends. Og Fifa.

– Jeg har måttet være helt alene. Det har gått fint. Men jeg gleder meg veldig til å komme i gang nå, sier Vagic, som er ute av karantene, og har skrevet kontrakt ut 2025.

Etter det Adresseavisen erfarer betaler RBK drøyt fem millioner kroner i overgangssum for Vagic.

Presentert torsdag: Pavle Vagic er klar for Rosenborg på en kontrakt ut 2026-sesongen.

Malmö som seksåring

– Og nå sitter du her. Hvorfor ble du fotballspiller?

– Drivkraft, svarer Vagic – og tar oss inn tilbake til 2006. Som altså også fint kunne ha vært starten på denne historien. Det var da 21-åringen meldte seg inn i Malmö FF. Hans eldre bror var også fotballspiller, men endte i breddefotballen i den sørsvenske byen.

– Jeg har alltid vært opptatt av å bli bedre. Og jeg har gått en god skole i Malmö, sier han.

Og snakker om godt skolerte trenere, og nåløye som ble trangere og trangere etter hvert som årene gikk, fordi Malmö henter spillere fra hele Skåne når man er i 14–15-årsalderen.

– Dessuten har jeg hele tiden spilt for å vinne. Og så har jeg alltid likt å spille. Alltid, forteller han.

Noe som også ble lagt merke til tidlig. For Vagic har vært en del av den svenske landslagsskolen helt siden han debuterte for u16-landslaget i 2016,, til storseieren over Luxembourg for u21 i juni.

– Blir det Sverige også på A-landslaget?

– Vi får se. Jeg spiller for Sverige nå. Samtidig er foreldrene mine fra Serbia, smiler han – og sier med dét at ting ikke ennå er hugde i stein, om han skulle ta klyvet å bli A-landslagsspiller.

Husker Hareides røst fra tenårene

Det er da også planen. Og på veien dit handler det altså om å spille seg til fast plass på RBK-midtbanen. For det er midtbanespiller han er. Sekser. Dyp. Sentral.

– Hva slags type spiller er du?

– Om jeg må svare på det, så kan jeg vel si at jeg er bra med ballen og at jeg er en kraftfull spiller. Så får vi se, smiler han.

– Du kommer til en klubb med mange midtbanespillere allerede ...

– Ja. Men mitt mål er å spille, og å ta ytterligere steg her. Det tror jeg også at jeg kommer til å gjøre. Jeg vil bidra til å vinne kamper, å jobbe for å vinne ligaen, og å spille i Europa, svarer Vagic, som altså har sin første trening med klubben fredag. Under Åge Hareide.

En mann Vagic husker fra Malmö-årene, og som like gjerne kunne ha vært starten på denne historien.

For Hareide har tidligere sagt til Adresseavisen at han husker Vagic – som på den tiden spilte på u17-laget.

For Vagic trente aldri under Hareide i 2014 eller i 2015. Til det var han for ung.

Men drømmen om å bli fullblods A-lagsspiller i toppfotballen. Den ble ikke noe mindre av at juniorene trente ved siden av A-gutta. Med stjernespiss Markus Rosenberg. Og med Hareides formaninger.

– Det hørtes godt utover treningsfeltet, smiler Vagic i dag.

Nå møtes de igjen.