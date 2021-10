Helge Stormoen foreslo at Sandviken skulle gå inn i Brann og ble kalt «ufattelig frekk». Seks år senere fikk han rett.

– Han fikk rett i dette, og var visjonær. Jeg får gi Helge den, sier Mette Hammersland i Sandviken.

– Den gangen var det mye negativitet, husker Helge Stormoen om sitt forslag om at Sandviken skulle gå inn i Brann.

Øystein Vik Journalist i BT

21. okt. 2021 06:27 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag vedtar Brann etter alt å dømme at Sandvikens damelag skal bli en del av klubben fra 2022-sesongen.

Men for seks år siden var situasjonen en ganske annen.

Daværende idrettsbyråd Helge Stormoen kom med et forslag om at Sandviken skulle gå inn i Brann. Men dette ble kategorisk avvist.

– Kan de ta et initiativ overfor Sandviken, så Brann også får en satsing innen kvinnefotballen, sa Stormoen.

– Jeg har full tillit til at Brann skal håndtere dette bra, men vi skal være med og påvirke, sier Mette Hammersland om sammenslåingen med Brann.

– Ufattelig frekk

Han pekte på at det er en trend i Europa og Norge at kjente herreklubber også satser på damelag.

– Fra mitt ståsted, hvis damefotballen skal ha muligheter, kan det være en løsning, sa Stormoen.

Sandviken-frontfigur Mette Hammersland reagerte med å avvise tanken fullstendig.

– Det går ikke an. Det er nesten utrolig. Jeg synes han er så ufattelig frekk, sa Hammersland og slo fast at Sandviken ikke skulle gå inn i Brann.

– Ser du for deg at Brann vil bruke 10 millioner kroner på å bygge opp et toppfotballmiljø for kvinner, spurte Hammersland retorisk om en kvinnesatsing i Brann.

– Skal ikke være hovmodig

Seks år senere er det likevel akkurat dette som trolig skjer på torsdagens ekstraordinære årsmøte i Brann. Stormoen tenker nå at det har vært en modningsprosess i Sandviken.

– Har du en følelse av «hva var det jeg sa», Stormoen?»

– Jeg skal ikke være hovmodig på noen som helst måte. Når man får tenkt seg om, og får sett synergiene og det profesjonelle apparatet man har i Brann, så ser man at dette er bra, sier Stormoen.

Konteksten Frp-politikeren sa dette i, var at byrådet han satt i hadde sagt nei til å bruke penger på å oppruste Sandvikens hjemmebane Stemmemyren. Ideer lå på bordet om at Sandviken skulle bruke Varden Amfi i Fyllingsdalen – eller gå inn i Brann.

– Kanskje mitt utspill kom overraskende på Hammersland, og når ting ikke er forankret, så går man gjerne i forsvarsposisjon. Så får man snakket sammen og tenkt seg om og da ser man at det kanskje har noe for seg, sier Stormoen.

Nå gjenstår vedtak på ekstraordinære årsmøter i Brann og Sandviken før det er formelt klart at Brann overtar Norges beste damelag fra og med neste sesong.

– Møter meg selv i døren

På vei hjem fra den viktige borteseieren mot Avaldsnes i helgen sier Hammersland at hun godt husker Stormoens utspill.

– Jeg møter meg selv i døren med tanke på at jeg kalte ham frekk, men jeg mente det, sier Hammersland. Hun gir Stormoen rett nå.

– Han fikk rett på dette, og var visjonær. Jeg får gi Helge den. Han var fremtidsrettet, sier Hammersland.

Sandviken-veteranen er likevel kjapp med å minne om det hun mener var bakgrunnen for Stormoens forslag: At byrådet ikke ville bruke penger på å ruste opp Stemmemyren.

Den beslutningen ble omgjort av nåværende byråd, og banen er nå modernisert til over 30 millioner kroner.

– Han sa det for å slippe å bygge et anlegg, og jeg var veldig opptatt av å få det anlegget, sier Hammersland og understreker følgende.

– Hadde vi ikke bygget ut Stemmemyren, hadde vi ikke vært der vi er i dag.

Innlegg på Facebook

Spørsmålet er likevel: Hvorfor er det en kjempeidé for Sandviken å gå inn i Brann nå, når det var et frekt påfunn for seks år siden?

Hammersland lister opp følgende punkter som svar:

Sandviken er i en sterk sportslig situasjon nå og kommer inn som en mer likeverdig part.

Det kreves mer administrasjon og penger i kvinnefotballen nå enn før.

Ideen måtte modnes.

– Det er følelser her, men i bunn og grunn handler det om at vi skal gi bedre forutsetninger til jentene som spiller hos oss. Skal vi nærme oss Europa, må vi gå inn i Brann, sier Hammersland.

Tidligere i år la Stormoen et innlegg ut på Facebook der han minnet folk på han foreslo at Sandviken skulle gå inn i Brann.

– Jeg kom med et utspill den gangen som ikke var forventet, og da setter du fyr i folk. Men man må tørre å stå i stormen og våge å tenke nytt, sier Stormoen.