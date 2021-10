Arna-Bjørnar har sluppet inn 15 baklengs de to siste kampene: – Helt katastrofalt

Det raknet fullstendig i forsvar for Arna-Bjørnar, og keeperdebutant Ida Norstrøm fikk en marerittstart i sin første kamp for de rødkledde.

Arna-Bjørnar kollapset fullstendig i kampen mot Vålerenga.

9 minutter siden

– Det er tungt og nesten litt ydmykende å være trener i dag, sier Øyvind Nordtveit.

Han smilte da han møtte Bergens Tidende etter kampen, men Arna-Bjørnar-treneren innrømmet raskt at det var påklistret, og at han hadde hatt 45 svært tunge minutter på Arna Idrettspark i ettermiddag.

Etter forrige seriekamp mot Rosenborg, som endte med 7–1-seier til trønderne, hadde Arna-Bjørnar mye å revansjere i dag.

Overrasket treneren

Trener Nordtveit opplevde at laget hans leverte brukbart de første 45 minuttene, og hadde fortsatt håp om poeng da dommeren blåste i gang andre halvdel.

– Selv om vi lå under hadde vi skapt sjanser, og spilt brukbart, sier han og forklarer at han ble svært overrasket over retningen kampen tok etter hvilen.

– Jeg ventet ikke at laget skulle kollapse fullstendig. Det virket som om Vålerenga scoret hver gang de fikk ballen, sier han.

Trenerens opplevelse var ikke langt unna sannheten.

På 12 minutter scoret Vålerenga fem mål. Marie Dølvik Markussen startet målfesten i andre omgang med å banke inn 3–0 i det 57. minutt. Deretter raknet det totalt for de rødkledde som slapp inn enda fire mål på de neste 12 minuttene. Et drøyt kvarter før slutt avsluttet Katie Stengel målkavalkaden med sin andre fulltreffer for kvelden.

På to kamper har troppen til Nordtveit sluppet inn 15 baklengs.

– Det er helt katastrofalt, sier han.

Fakta Arna-Bjørnar – Vålerenga 0–8 (0–2) Toppserien 16. serierunde, Arna Idrettspark Mål: 0–1 Synne Jensen (7. min), 0–2 Dejana Stefanovic (20. min.), 0–3 Marie Dølvik Markussen (57. min.), 0–4 Stine Ballisager Pedersen (59. min.), 0–5 Synne Jensen (61. min.), 0–6 Katie Stengel (65. min), 0–7 Amanda Andradóttir (69. min.), 0–8 Katie Stengel (76. min.) Dommer: Henrikke Holm Nervik, Trygg/Lade Tilskuere: 221 Arna Bjørnar (4–2–3–1): Ida Norstrøm – Tanja Isabel Myrseth, Marte Bjelde Hjelmhaug, Kamilla Abel, Tora Ose – Madeleine Veivåg, Yuuka Kurosaki – Emma Caitlin Rolston, Linnéa Solvoll Laupstad, Miljana Ivanovic – Meryll Abrahamsen. Vis mer

Marerittdebut

Ida Norstrøm spilte sin første kamp for Arna-Bjørnar i dag. Debuten ble langt fra som håpet. Etter 90 minutter hadde hun sluppet inn åtte mål.

– Dette var absolutt ikke gøy. Da vi gikk i garderoben til pause, tenkte jeg at her kan vi få med oss noe, men etter pause ble det rett og slett pinlig, sier Norstrøm.

Keeperen som er på utlån fra LSK Kvinner ut sesongen, sto igjen lenge på banen etter kampslutt. Hun fikk alt annet enn en drømmestart i Arna-Bjørnar, og trengte litt tid før hun orket å snakke om debuten.

Hun forklarer at Vålerenga var flinke til å utnytte det Arna-Bjørnar var svake på, og mente avslutningene deres var svært gode.

Ida Norstrøm har spilt i LSK siden 2018. Nå er hun på utlån til Arna-Bjørnar. Første kamp ble travel.

– Vi ga litt opp

Forsvarsspiller Kamilla Aabel er tydelig på at det ikke var Norstrøm som var årsaken til stortapet, og forklarer kollapsen slik:

– Vi gikk ut på banen etter pause med en plan om at vi skulle gi dem kamp om poengene. Slik gikk det ikke. Istedenfor presset de på og fikk et mål til. Da virket det som om vi ga litt opp, sier Aabel.

Hun forklarer at returløpene var for dårlige, det var for liten vilje til å ofre seg i duellene og for lite aggressivitet i forsvarsspillet.

– Vi må spille mer kollektivt, ikke bare én og én, og bli flinkere til å backe hverandre, sier hun.

Det er Nordtveit enig i. Han sier laget nå må sette seg ned og finne ut hva som er årsaken til at laget raknet fullstendig etter 3–0-målet.

– Vi må se på kollapsen. Det skal ikke være mulig å slippe inn så mange mål på så kort tid. Så det er klart det er mentalt, sier han.