Viking på bronseplass etter karrierens første Berisha-hat trick

(Viking-LSK 5–1) Landslagsspiss Veton Berisha (27) scoret ligamål nummer 16, 17 og 18 mot Lillestrøm og sendte Viking inn i sølvkampen i Eliteserien.

23. okt. 2021 17:51 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag rev Berisha og resten av Viking-mannskapet Lillestrøm i fillebiter foran over 11.000 entusiastiske supportere i Stavanger. U21-landslagsspilleren Sebastian Sebulonsen vippet Viking i føringen etter bare tre minutter før Harald Nilsen Tangen økte til 2–0 like etter sidebyttet.

Deretter handlet det aller meste om Berisha. For etter en redusering fra LSK-innbytter Fredrik Krogstad hadde pitbullen fra Egersund sett nok. Fra det 68. til det 82. spilleminuttet avgjorde Berisha kampen med karrierens første hat trick.

– Det er mitt første hat trick noensinne, utrolig nok. Jeg har hatt to mål mange kamper før. Nå er det utrolig deilig å ha scoret et hat trick, sier Berisha til Discovery.

Glitrende Viking-prestasjon

På sidelinjen sto trenerparet Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen. De to lokale Viking-sjefene kunne se at nærmest alt fungerte for blåtrøyene. Aller bakerst hadde de gitt Arild Østbø fornyet tillit i mål og Hundvåg-keeperen vartet opp med den ene praktredningen etter den andre de få gangene Lillestrøm kom til avslutninger.

– Det var en fantastisk opplevelse fra start til slutt. Det ble en fest. Vi viser at vi hører hjemme i toppen, sier Jensen til Discovery, og legger til at han er veldig glad for å ha Berisha på laget.

– Hvor langt kan dette Viking-laget gå?

– Vi kan vinne alle de syv siste kampene, sier Jensen.

Det er ikke rart. For fremover på banen var Viking-angrepene fylt av rytme, kvalitet og energi. Uten ball jobbet, stresset og presset Berisha og lagkameratene i samlet flokk, noe som bidro til at Lillestrøm fremsto nærmest sjanseløse.

– Vi fikk et lite momentum da vi fikk reduseringen, men vi slipper dem for lett til. Det går for fort for oss i perioder. Viking var bedre enn oss på det meste i dag, erkjenner LSK-trener Geir Bakke til Discovery.

Han måtte klare seg uten både toppscorer Thomas Lehne Olsen og ballvirtuosen Gjermund Åsen på grunn av sykdom og skade.

SUKSESSTRENER: Bjarte Lunde Aarsheim og trenerkollega Morten Jensen er i ferd med å utrettet noe stort med Viking.

De Lanlay er tilbake

For Viking var Yann-Erik de Lanlay (29) tilbake på et nivå man knapt har sett høyrekanten fra Vaulen før skadene bidro til å legge en demper på karrieren i Rosenborg.

Den norsk-franske tvillingfaren har fått orden på kroppen igjen, og betydningen av det var åpenbar. Flere ganger i kampen danset de Lanlay seg gjennom LSK-forsvaret, og på 4–1 assisterte han også Berisha på nydelig vis.

På tribunen var det kravstore Stavanger-publikumet i ekstase. Som ikke 5–1-seieren var nok, kom også Simen Kvia-Egeskog inn på banen 10 minutter før slutt. 18-åringen er barnebarnet til en av Viking-historiens aller største legender, fem ganger seriemester Svein Kvia.

Med målfesten mot Lillestrøm er Viking på 3. plass – to poeng foran Kristiansund, med én kamp mer spilt. Opp til Molde på 2. plass er det nå bare tre poeng.

Viking rykket opp fra Obos-ligaen i 2018. I 2019 ble laget nummer fem i Eliteserien. I fjor endte Stavanger-klubben på 6. plass. I år kan det altså bli medalje.

