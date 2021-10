Skaanes om nesten-stempelet: – Folk får mene det de vil

Hele Brann unner Kasper Skaanes at det var nettopp han som scoret det potensielt sesongavgjørende målet mot Stabæk.

Kasper Skaanes stilte opp for supporterne etter å ha berget poeng for Brann.

BRANN-STABÆK 1–1

Brann Stadion: Kasper Skaanes vet det så altfor godt, hva mange sier om ham. At han er en spiller som bare nesten får ting til. At han løper og løper, men at det han gjør ikke fører til noe.

– Ja, jeg har fått meg med det, sier Skaanes.

Men akkurat denne kvelden har han grunn til smile og til å avfeie alle kritikere. For nå var det han som scoret, han som reddet Brann fra det som kunne blitt et skjebnesvangert tap.

1–1-målet hans kom på overtid mot Stabæk.

Kasper Skaanes reddet stumpene av Brann-kvelden mot Stabæk og hans gamle kjenning Fredrik Haugen.

Fryktet redning

– Det var fantastisk å se ballen gå inn. Jeg fryktet at keeperen skulle få en hånd på den, sier Skaanes om skuddet han skrudde inn i lengste hjørnet.

I det øyeblikket fikk han Brann Stadion til å ta av. Men Skaanes kjenner også så altfor godt til lyden av stønn og frustrasjon fra tribunen.

– Jeg vet at mange mener at jeg er en nesten-spiller. Men folk får mene det de vil. Jeg vet at jeg ikke har scoret nok eller hatt nok assists, sier 26-åringen og trekker på skuldrene.

Solgt og hentet tilbake

Han hadde hele sin fotballoppvekst i Brann. Fra 2014–18 var han et mer eller mindre fast innslag på midtbanen og han fikk med seg både nedrykk og opprykk.

Etter ni mål i hele den perioden ble han solgt til Start. Før denne sesongen kom han tilbake. Søndagens mål var det første etter returen til Brann og Bergen, og faktisk det første for Brann siden 2017.

– Jeg håper det ikke blir fire år til neste gang jeg scorer, sier Skaanes med et smil.

Etter at de fleste intervju er gjennomført på Stadion denne kvelden, står bergenseren igjen med BT inne på Stadion. På en måte tar han kritikken mot at han scorer for lite og har for få målgivende pasninger som en kompliment, sier han. Han har forståelse for at folk har høyere ambisjoner på hans vegne enn det han klarer å levere.

– Jeg er flink til å komme til sjanser. Da blir det veldig tydelig når det ikke kommer noe ut av det, sier Skaanes.

– Irriterer det deg at folk tenker slik om deg?

– Nei, det gjør ikke det, sier Skaanes og kommer med en garanti:

– Jeg jobber knallhardt med å bli bedre til å score og slå målgivende pasninger.

Her har Skaanes akkurat scoret.

Foregangsfigur

Overtidsmålet mot Stabæk var noe hele Brann unnet Skaanes, avslører lagkameratene hans. Også kollegaene i garderoben har fått med seg nesten-inntrykket mange har av 26-åringen. At han løper, dribler og kjemper, men at det for sjelden blir noe av det.

– Kasper er en foregangsfigur for gruppen og utrolig god å ha. Alle unner ham dette, sier Sivert Heltne Nilsen om 1–1-scoringen til Skaanes.

Målet førte til at Brann holder Stabæk bak seg på tabellen, og dermed ligger på kvalifiseringsplassen i Eliteserien.

– Det var ekstra kjekt at han tok frem noe så spesielt da vi trengte det som mest, sier Nilsen.

Slik jubler man for et sent Stadion-mål.

Pallesen: – En målmaskin

Midtbanesliteren trekker frem Skaanes og Aune Heggebø som inspirasjonskilder når det gjelder det å leve som 24-timersutøvere i Brann. Og at det er slike spillere resten må strekke seg etter.

Årsaken til nesten-stempelet er Nilsen tydelig på.

– Jeg tror det er fordi han kommer til mange sjanser der han kan score eller slå en målgivende pasning. Da kommer også kritikken når ikke det skjer, sier Nilsen.

Fredrik Pallesen Knudsen ble byttet ut av taktiske årsaker midt i annen omgang. Han var ikke skadet, og hadde nok av energi til å juble da Skaanes utlignet.

– Kasper har misbrukt noen sjanser, men han har vært en målmaskin på trening den siste uken. Det var veldig fint å se ham score, sier Knudsen.

Her går det galt for Brann-keeper Lennart Grill.

Grill avviser tabbe

Bakteppet for at Skaanes’ mål var så viktig, var keepertabben Lennart Grill gjorde i første omgang. Tyskeren slapp inn det som så ut som et ufarlig skudd fra Ivan Mesik fra 30 meter.

Grill mente spretten ballen fikk rett foran ham satte ham ut av spill.

– Ballen spratt ikke normalt. Spretten ble høyere enn jeg hadde forventet, og da ble det nesten umulig å hindre scoring, sier Grill.