RBK-profilen måtte hvile i flere dager etter hodesmellen: – Var svimmel og trøtt

En kraftig hodesmell har holdt Stefano Vecchia ute av fotballtrening i to uker. Nå håper han å kunne bidra mot Molde.

Stefano Vecchia på treningsfeltet til Rosenborg fredag. Han var med og kjente seg bra, men starter neppe mot Molde.

32 minutter siden

– Rett etter duellen kjentes det egentlig ganske ok. Det var til og med snakk om at jeg skulle spille dagen etterpå. Men da kjente jeg at det ikke var bra, sier Stefano Vecchia.

Rosenborgs toppscorer denne sesongen kunne fredag endelig trene med lagkameratene igjen. I det kraftige regnværet gjorde RBK sine forberedelser før kampen mot Molde søndag.