VM-håpet knust for Norge

Norge trengte et lite mirakel i Nederland for å komme til VM. Det ble for mye å be om.

Martin Ødegaard og Norge prøvde, men landslaget tok ikke seieren de behøvde på De Kuip.

16. nov. 2021 22:36 Sist oppdatert nå nettopp

Nederland – Norge 2–0

7818 dager. Så lenge har det gått siden Nils Johan Semb gikk ned på kne da Norge ble slått ut av EM i 2000.

Siden har Fotball-Norge lengtet etter et nytt mesterskap. Og ventet. Og ventet.

Ventetiden fortsetter.

Norge holdt lenge følge med Nederland, men da Tyrkia gjorde jobben mot Montenegro, måtte Ståle Solbakkens mannskap vinne for å berge playoff.

Den oppgaven ble for stor. Da Norge måtte satse fremover i sluttminuttene, fikk Nederland det rommet de ønsket. Steven Bergwijn hamret ballen i mål. Så satte Memphis Depay inn 2–0 på overtid.

Etterpå fortalte Solbakken at planen var å ha defensiv kontroll de første 75 minuttene, for så å angripe mer det siste kvarteret, dersom Norge trengte mål.

– Det var det kampbildet vi siktet mot. Så er skuffelsen stor over at vi ikke klarer å skape mer det siste kvarteret, sa Solbakken til TV 2.

Etterpå satt de norske spillerne igjen på De Kuips gressmatte. De var knust. VM 2022 går uten dem.

«Garanterer» mesterskapsspill i 2024

En av de som tok det tyngst, var Kristian Thorstvedt. Han var i tårer etter kampslutt.

– Det er en drittfølelse. Vi møter selvfølgelig et godt lag, men i dag hadde vi muligheten, sa han til TV 2.

Neste mesterskapsmulighet er EM i Tyskland 2024.

– Jeg er helt sikker på at vi kommer til å kvalifisere oss, sa Solbakken.

– Hva gjør deg så sikker på det?

– Med den fremgangen vi har hatt i den kvaliken her, og den selvtilliten og følelsen gutta har, er jeg 100 prosent sikker, i hvert fall 99, på at vi vil være i Tyskland og bygge videre på det her.

Kristian Thorstvedt var langt nede etter tapet.

Beskjeden Norge håpet på

Dersom Tyrkia ga bort poeng mot Montenegro, var Norge sikret VM-spill med seier i Nederland. Med tyrkisk seier måtte Norge vinne for å i det hele tatt berge playoff.

Ståle Solbakken gjorde to endringer på laget som spilte 0–0 mot Latvia på lørdag.

Andreas Hanche-Olsen kom inn for Marius Lode i midtforsvaret. I tillegg gikk Bodø/Glimt-kometen Ola Solbakken inn på høyrevingen. Kristian Thorstvedt måtte vike. 4–3–3-formasjonen kunne minne om den som la så mye press på Latvia i sluttminuttene, men det var selvfølgelig et helt annet kampbilde fra start på De Kuip.

Morten Thorsby vant den første duellen. Han skulle ikke være nær ballen altfor mange gangene resten av denne kvelden. Nederland hadde ballen, Norge jaget.

Det gjorde imidlertid ingenting. For det tok bare tre minutter før drømmebeskjeden kom fra Montenegro. Der hadde Fatos Beciraj gitt vertene ledelsen mot Tyrkia.

Dermed var Norge i playoff. Solbakkens menn la seg dypt da nederlenderne hadde ballen. Oranje styrte, men det var vanskelig å trenge gjennom det norske forsvaret. Nederlands landslagssjef Louis van Gaal satt i en egen stol på tribunen grunnet hofteskaden han pådro seg for noen dager siden. Det tok ikke mange minuttene før han fant frem mobilen for å snakke med gjengen nede på den nederlandske benken.

Ståle Solbakken gjorde flere endringer på laget som startet mot Latvia.

Nedturen

Så begynte utviklingen å gå feil vei. Nederlenderne fant mer rom. Memphis Depay kom først på noen innlegg.

Da kom det en ny melding fra Montenegro. Utligning for Tyrkia. Norge ned på tredjeplass. Solbakkens menn måtte ha mål.

Det var vanskelig, ettersom nederlenderne beholdt ballen. Norge slet med å sette sammen pasningene de få gangene de våget seg inn på vertenes halvdel. En norsk scoring virket som en fjern drøm.

Men det levde. Ett mål var alt som måtte til. Thorsby og Solbakken gikk ut for Thorstvedt og Jens Petter Hauge. Norge løftet seg. Etter 55 minutter kom muligheten de hadde ventet på. Mathias Normann tok et langt innkast. I feltet landet ballen på Thorstvedts fot. Han dro til, men fra skrå vinkel. Skuddet gikk et stykke utenfor.

Like etterpå ble det enda vanskeligere for Norge. Orkun Kökcü satte inn 2–1 for Tyrkia. Men likevel: Ett norsk mål var fortsatt nok til playoff.

Nådestøtet

Nederland hadde poenget de trengte. De virket lite lystne på å risikere noe for å trygge sitt VM-avansement ekstra godt.

Sluttsignalet tikket stadig nærmere. Norge ble mer og mer desperate etter scoringen de trengte. Solbakken tok av innbytter Hauge og la om til 3–4–3 med Ødegaard og Thorstvedt alene i midten.

Da ble det åpnere. Nederland fikk mer rom.

Etter 83 minutter skulle de utnytte det. Norge mistet ballen på egen halvdel. Vertene rullet opp, og Steven Bergwijn fikk god tid til å lime ballen opp i nettaket bak Ørjan Nyland fra kloss hold.

På overtid kontret Nederland. Bergwijn fikk spilt Depay fri foran åpent mål. Sekunder senere feiret vertene VM-plass.

Norges skjebne var beseglet.

Fakta Disse landene er VM-klare De har hittil kvalifisert seg til neste års fotball-VM for menn i Qatar: * Tyskland * Danmark * Brasil * Frankrike * Belgia * Kroatia * Spania * Serbia * England * Sveits * Nederland * Qatar (vert) I alt blir det 32 deltagerland i Qatar-VM i november og desember 2022. Omspillsklare land i Europa: * Skottland * Østerrike * Wales * Tsjekkia * Polen * Russland * Nord-Makedonia * Sverige * Portugal * Italia * Ukraina * Tyrkia Tre av Europas 13 VM-plasser blir delt ut gjennom et omspill i mars. Vis mer