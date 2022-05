Godset seiret etter VIF-kollaps – med bom på åpent mål

DRAMMEN (VG) (SIF-VIF 3–2) Tre scoringer på 3,5 minutter i første omgang ga Strømsgodset tre nye poeng. Henrik Udahl (25) burde utlignet 20 minutter før slutt, men VIF-innbytteren satte ballen i tverrliggeren fra én meters hold.

22. mai 2022 19:55 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Vidar Örn Kjartansson og Aron Dønnum hadde redusert hver sin gang da Udahl ble servert ballen fra Osame Sahraoui. Spissen var drøyt 60 centimeter fra streken. SIF-keeper Viljar Myhra var utspilt. Målet var åpent. Udahl var sekundet fra å feire et comeback til 3–3, men i stedet for at ballen gikk i nettet – spratt den opp i tverrliggeren og ut.

Den skjebnesvangre bommen påførte Vålerenga sesongens fjerde tap på åtte matcher.

Kollaps

Udahl kan ikke ta tapet fullstendig på egen kappe. For angriperen satt på benken i første omgang da lagkameratene plutselig gikk fullstendig i oppløsning. Etter å ha styrt kampen innledningsvis, hamret Johan Hove ballen i mål for Strømsgodset idet Marienlyst stadions digitale kampur bikket 32:48.

Det ble starten på et scoringsrush for hjemmelaget. Direkte fra avspark snappet Lars-Jørgen Salvesen ballen fra Tobias Christensen sentralt på Vålerenga-midtbanen, før han dro seg forbi VIF-stopper Brynjar Ingi Bjarnason og banket ballen i krysset.

Da var det spilt 34:01. Nøyaktig halvannet minutt senere økte Lars-Christopher Vilsvik til 3–0 med en kontant avslutning etter en Godset-corner som Vålerenga aldri fikk klarert.

I pausen forsto VIF-trener Dag-Eilev Fagermo knapt hva som hadde skjedd.

– Det er veldig spesielt. Jeg tror jeg har 500 kamper på dette nivået snart. Jeg kan ikke huske å ha styrt en kamp som dette, og gjort det vi skal, men plutselig ligge under 0–3. Jeg kan ikke stå og kjefte på gutta, heller. For de gjør det de skal. De jobber, beveger seg riktig, vi spiller Godset bakover, har ballen klart mest og styrer. Så sier det «pang», «pang», sa Fagermo til Eurosport.

– Det er jeg som har ansvaret. Det handler ikke om å blø for drakten. Det handler om evnen innenfor 16-meteren. Det skal likevel ikke være 0–3 her med den matchen vi presterer, mente VIF-sjefen.

– Ha-ha. Jeg må erkjenne at vi har litt å gå på i førsteomgangen, men det er fantastisk at vi setter målene, gliste Godset-trener Håkon Wibe-Lund.

Ampert

Førsteomgangen inneholdt også en kontroversiell situasjon. I sentrum: Viljar Myhra og Aron Dønnum. Idet Godset-keeperen var på vei fremover i 16-meteren, strakk VIF-Dønnum ut en arm. Den traff Myhra i halsregionen, og sisteskansen ble liggende på kunstgresset i flere minutter med tilsynelatende store smerter.

Dønnum hevdet sin uskyld og var tydelig provosert over det han mente var skuespill. Dommer Marius Lien lot spillet fortsette uten å reagere.

I andre omgang reduserte Dønnum til 2–3, og da brølte VIF-profilen i retning Myhra. Dønnum hadde åpenbart ikke glemt situasjonen.

Helt på tampen av kampen fikk Petter Strand en stor mulighet innenfor 16-meteren til Godset, men VIF-innbytterens skudd gikk over tverrliggeren. Dermed fortsetter drammenserne storformen med 10 poeng av 12 mulige på de fire siste eliteseriematchene. Det holder til en foreløpig 4. plass i Eliteserien, mens VIF faller til 8. plass.