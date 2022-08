Norsk lag ble vitne til at dommer ble banket opp på Dana Cup: – Han klarte ikke å gå

Onsdag forrige uke spilte det ene laget til Ørn-Horten en kamp i gruppespillet i Dana Cup. Det endte med at motstanderlaget gikk til angrep på dommeren.

DRAMATISK: Her ligger dommeren nede etter angrepet.

Eirik Heggdal Evensen, VG

22 minutter siden

– Det begynte å bli høy temperatur, og de hadde fått fire-fem tette gule kort. Så bygde det seg fort opp.

Det sier Aron Folmoe, lagleder for et av Ørn Horten-lagene under Dana Cup.

Han var selv til stede, og ble vitne til hendelsen.

På stillingen 2–1 til motstanderlaget halte lagets keeper ut tiden såpass lenge at han ble belønnet med gult kort fra dommeren. Da svarte keeperen med å vise dommeren langfingeren.

Det resulterte i at dommeren dro opp et nytt kort fra lommen. Denne gangen med en rød farge.

Det fikk begeret til å renne over for resten av laget – alt dette ifølge Folmoe.

– Da keeperen fikk det røde kortet, stormet alle mot dommeren og begynte å angripe ham, forteller Folmoe til VG.

VG har forsøkt å få en kommentar fra motstanderlaget uten hell.

VITNE: Aron Folmoe.

Foresatte, tilskuere og trenerteamet til Ørn Horten måtte aktivt gå inn og fjerne spillerne fra motstanderlaget som flokket seg rundt dommeren.

– Han ble slått og sparket. Han lå og holdt seg til bena og klarte ikke å gå, sier Folmoe.

Dommeren ble liggende nede og måtte få behandling av Ørn-Hortens fysioterapeut.

– Han var sjokkert og redd i etterkant. Jeg fikk fulgt ham bort til sekretariatet. Der fikk vi lagt på is og kompresjon. Det gikk greit, men han dømmer nok ikke så mange flere kamper i dag, forteller Even Eide Eriksen, fysioterapeut i Ørn Horten, til VG.

Kampen ble umiddelbart stoppet.

GA BEHANDLING: Fysioterapeut Even Eide Eriksen.

VG har vært i kontakt med Dana Cup-administrasjonen. De forteller at Ørn-Horten er tilkjent en 3–0-seier etter hendelsen.

Torben Vandsted, pressekontakt i Dana Cup, forteller at motstanderlaget kom med forslaget på eget initiativ, og forteller videre at keeperen ble utestengt resten av turneringen. Laget får imidlertid fortsette å spille som normalt.

– Det blir en personlig straff. En slik hendelse må få konsekvenser for spilleren, sier Vandsted.

Dommeren ble sendt til konsultasjon ved turneringens egen sykeavdeling.

