Bodø/Glimt forsvarte seriegullet etter fantomstart

MJØNDALEN/HAUGESUND (VG) Bodø/Glimt trengte ett poeng for å sikre seriegullet, og med to scoringer før det var spilt 200 sekunder, ble det en parademarsj til gull borte mot Mjøndalen.

8 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Bodø/Glimt vant Eliteserien for første gang forrige sesong, da med en angrepsrekke bestående av Jens Petter Hauge, Philip Zinckernagel og Jens Petter Hauge. Ingen av de tre stjernene var med denne sesongen, men til tross for det har Kjetil Knutsen igjen klart å lede Bodø/Glimt til gull i Eliteserien.

Søndag vant de 3–0 borte mot Mjøndalen, etter scoringer fra Erik Botheim, Amahl Pellegrino og Fredrik Bjørkan.

Bortefansen stormet banen etter at sluttsignalet gikk på Consto Arena og jublet sammen med spillerne.

De nye stjernene, Erik Botheim og Ola Solbakken, har begge vært inne i landslagstroppen etter imponerende spill for Glimt denne sesongen, samtidig som etablerte spillere som Patrick Berg, Ulrik Saltnes og Fredrik Bjørkan igjen har vist seg som noen av Eliteseriens beste spillere.

Fakta Disse har tidligere vunnet strake seriemesterskap i Norge – fra 1963: 1972-1975: Viking (vant serien neste gang i 1979)

1976-1977: Lillestrøm (1986)

1983-1984: Vålerenga (2005)

1992-2004: Rosenborg (2006)

2009-2010: Rosenborg (2015)

2011-2012: Molde (2014)

2015-2018: Rosenborg (ikke vunnet siden)

2020-2021: Bodø/Glimt Vis mer

Forutsetningene i gullkampen før den siste runden i Eliteserien var enkle. Bodø/Glimt hadde tre poeng ned til Molde og dermed måtte Molde vinne borte mot FK Haugesund, samtidig som Bodø/Glimt tapte borte mot nedrykkstruede Mjøndalen.

Spesielt spennende ble det imidlertid aldri. Like før to minutter var spilt slo Amahl Pellegrino et lavt innlegg mot Ola Solbakken. Mjøndalens Joackim Olsen Solberg prøvde å klarere, men serverte ballen på sølvfat til Erik Botheim.

Spissen takket for gaven og sendte Glimt i ledelsen.

JUBEL: Erik Botheim og Bodø/Glimt fikk en fantastisk start.

– For en forsvarstabbe. For en katastrofeinvolvering. Har du sett noe verre? Det er jo ikke lov, sa Joacim Jonsson i Fotball Direkte-studioet til Eurosport Norge.

– Det er en «rett i dusjen»-pasning, supplerte Petter Bø Tosterud.

Amahl Pellegrino økte til 2–0 halvannet minutt senere, og dermed hadde Glimt full kontroll på gullet.

I den andre omgangen punkterte Fredrik Bjørkan kampen da han sendte Glimt opp til 3–0 med drøyt ti minutter.

KAMPENS FØRSTE: Erik Botheim satte inn sitt 15. mål i Eliteserien for sesongen før det var spilt to minutter.

Molde tok ledelsen mot Haugesund mot slutten av den første omgangen med Eliteseriens toppscorer Ohi Omoijuanfo, og vant til slutt 2–1, men det var ikke nok for Molde, som dermed måtte nøye seg med sølv for andre år på rad.