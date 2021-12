Bodø/Glimt forsvarte seriegullet etter fantomstart: – Helt uvirkelig

MJØNDALEN/HAUGESUND (VG) (Mjøndalen – Bodø/Glimt 0–3) Bodø/Glimt trengte ett poeng for å sikre seriegullet, og med to scoringer før det var spilt 200 sekunder, ble det en parademarsj til gull borte mot Mjøndalen.

SERIEGULL: Glimt-spillerne jubler etter å ha fått medaljene rundt halsen og trofeet som vinner av Eliteserien.

Bodø/Glimt vant Eliteserien for første gang forrige sesong, da med en angrepsrekke bestående av Jens Petter Hauge, Philip Zinckernagel og Kasper Junker. Ingen av de tre stjernene var med denne sesongen, men til tross for det har Kjetil Knutsen igjen klart å lede Bodø/Glimt til gull i Eliteserien.

– Det er rett og slett en utrolig solid sesong Bodø/Glimt gjennomfører, på alle tre arenaer, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til pressen etter kampen, og sikter til Eliteserien, cupen og Conference League. I tillegg til gullet i Eliteserien, er Glimt klar for fjerde runde i cupen og videre til Conference League-sluttspillet etter å ha blitt nummer to i det innledende gruppespillet bak Roma.

De nye stjernene, Erik Botheim og Ola Solbakken, har begge vært inne i landslagstroppen etter imponerende spill for Glimt denne sesongen, samtidig som etablerte spillere som Patrick Berg, Ulrik Saltnes og Fredrik Bjørkan igjen har vist seg som noen av Eliteseriens beste spillere.

– Hvem faen skulle trodd det? Det er jævlig deilig. Det er helt sykt. Jeg starter året med å få kontrakten terminert, og (det var) rett i kjelleren og dass. Og så sitter igjen med denne. Det er helt uvirkelig, sier Botheim til Discovery+ med medaljen hengende rundt halsen.

– Det er helt uvirkelig. Ingen hadde trodd på det her. Ikke meg selv en gang, nesten. Jeg har opplevd så mye sykt i 2021 at nå skal jeg sette meg i bilen og kjøre opp til fjells, spikre meg selv inne og tenke litt på sesongen. Jeg har ikke rukket å tenke på noe først, sier Botheim til VG, som riktignok aller først skal opp til Bodø for å feire gullet.

Bortefansen stormet banen etter at sluttsignalet gikk på Consto Arena og jublet sammen med spillerne.

– At vi på nytt klarer å utvikle oss videre og ta seriegull, det er helt fantastisk, sier Patrick Berg til et samlet pressekorps, VG inkludert, etter kampen.

FEIRET MED FANSEN: Patrick Berg kunne juble for gull.

Fakta Disse har tidligere vunnet strake seriemesterskap i Norge – fra 1963: 1972-1975: Viking (vant serien neste gang i 1979)

1976-1977: Lillestrøm (1986)

1983-1984: Vålerenga (2005)

1992-2004: Rosenborg (2006)

2009-2010: Rosenborg (2015)

2011-2012: Molde (2014)

2015-2018: Rosenborg (ikke vunnet siden)

2020-2021: Bodø/Glimt Vis mer

– Jeg har sagt det mange ganger. Vi har ikke de elleve beste spillerne i Norge, men vi har det beste laget. Det er det som er viktig i denne sporten. Det er det vi har hatt fokus på, det å bygge et lag, sier Berg.

Med to scoringer før det var spilt 200 sekunder, hadde Glimt full kontroll på seriegullet søndag kveld.

– For oss handler det om å ha fokus på det samme. Det gjelder spesielt i slike kamper, og jeg følte virkelig vi klarte det. Vi kunne straffet dem mye mer, men vi skal si oss fornøyd med 0–3 og seriegull, sier Berg.

Årets seriegull var ikke like overlegent som fjoråret, hvor de satte rekord på rekord og vant med 19 poengs margin, men etter å ha slått Mjøndalen 3–0, kunne Glimt slippe jubelen løs og feire for gull.

GULL NUMMER TO: Kjetil Knutsen har ledet Bodø/Glimt til seriegull to år på rad.

Forutsetningene i gullkampen før den siste runden i Eliteserien var enkle. Bodø/Glimt hadde tre poeng ned til Molde og dermed måtte Molde vinne borte mot FK Haugesund, samtidig som Bodø/Glimt tapte borte mot nedrykkstruede Mjøndalen.

Spesielt spennende ble det imidlertid aldri. Like før to minutter var spilt slo Amahl Pellegrino et lavt innlegg mot Ola Solbakken. Mjøndalens Joackim Olsen Solberg prøvde å klarere, men serverte ballen på sølvfat til Erik Botheim.

Spissen takket for gaven og sendte Glimt i ledelsen.

KAMPENS FØRSTE: Erik Botheim satte inn sitt 15. mål i Eliteserien for sesongen før det var spilt to minutter.

– For en forsvarstabbe. For en katastrofeinvolvering. Har du sett noe verre? Det er jo ikke lov, sa Joacim Jonsson i Fotball Direkte-studioet til Eurosport Norge.

– Det er en «rett i dusjen»-pasning, supplerte Petter Bø Tosterud.

Amahl Pellegrino økte til 2–0 halvannet minutt senere, og dermed hadde Glimt full kontroll på gullet.

I den andre omgangen punkterte Fredrik Bjørkan kampen da han sendte Glimt opp til 3–0 med drøyt ti minutter.

Molde tok ledelsen mot Haugesund mot slutten av den første omgangen med Eliteseriens toppscorer Ohi Omoijuanfo, og vant til slutt 2–1, men det var ikke nok for Molde, som dermed måtte nøye seg med sølv for andre år på rad.

– Det smaker vel akkurat som navnet på det. Du vet at det er noe som smaker bedre, sier Molde-trener Erling Moe til VG.

– Det smaker ikke godt i det hele tatt. I fjor så stakk Glimt fra ganske tidlig, men i år så var vi ganske nærmere. Både vi og Glimt hadde muligheten til å stikke av ved flere anledninger. Det er ganske surt at det er sånne dumme kamper tidlig i sesongen som skal gjøre det at vi får sølv, sier Ola Brynhildsen, som scoret Moldes andre mål i søndagens kamp.

AVMÅLT: Det ble en rolig «sølvfeiring» etter kampslutt.

– Det var en periode midtveis hvor vi slet med å sette sammen en rekke med resultater. Der ligger årsaken til at vi ikke tar gullet. Vi var ikke gode nok i den perioden, sier Moe.

– For å ta Glimt neste år, hva må dere gjøre?

– Vi må ha fokus på oss selv. Vi var langt bak i fjor, så hvis vi tar like mange poeng på dem til neste år, så blir det bra, sier Moe med et smil.

– Først og fremst ligger det på oss selv. Vi må evaluerer og se hva vi må forbedre, sier treneren, og peker blant annet på antall baklengsmål som et forbedringsområde.

Toppscorer Ohi Omoijuanfo oppsummerer sesongen slik:

– En ganske varierende sesong, hvor vi har variert litt for mye prestasjon. Det er det som er grunnen til at vi ikke står her som gullvinnere, men med sølv. Vi tapte gullet med tre poeng, og det viser at det ikke er langt unna, sier Omoijuanfo, som neste år skal til Røde Stjerne.