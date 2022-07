«Voksen» Hegerberg får ros: – Forsto ikke viktigheten av det

SOUTHAMPTON/OSLO (VG) (Norge – Nord-Irland 4–1) Fem år etter at hun sist spilte i et mesterskap, har Ada Hegerberg (26) lært én ting: Erfaring er kanskje ikke så dumt.

RUTINE: Ada Hegerberg er langt mer erfaren nå enn da hun sist spilte et mesterskap for Norge.

Ada Hegerberg måtte gå målløs av St. Mary’s i Norges første kamp i EM, men med 4–1-seier mot Nord-Irland var det likevel grunn til å glede seg for stjernespissen.

Etter EM i 2017 – som endte med norsk fiasko, tre tap i gruppespillet og null scoringer – sa Hegerberg nei til landslaget. Tidligere i år gjorde hun comeback, og var selvskreven på topp i torsdagens kamp.

Hegerberg hadde der den målgivende pasningen på 2–0-målet, en annullert scoring (for offside på Guro Reiten) og flere gode sjanser.

– Hun hadde fortjent et mål i dag, vil jeg si. Hun har vært nære på flere ganger. Hun har stått frem som en som går foran, spesielt i presset, sa TV 2s ekspertkommentator Solveig Gulbrandsen om Hegerberg i sluttminuttene.

Gulbrandsen og Hegerberg har spilt sammen på landslaget i flere år.

– Jeg vil si at Ada Hegerberg har tatt mange steg fra den spilleren hun var da hun var på landslaget sist. Det er en mer voksen spiller, vil jeg si, sa Gulbrandsen videre.

Etter kampen ble Hegerberg spurt om hun er enig i at hun er mer voksen:

– Jeg har jo blitt noen år eldre også, så det ligger kanskje noe i det. Jeg har fått trent godt etter at jeg kom tilbake. Det er naturlig at det har vært en fin utvikling på det. Man skal ikke avskrive erfaring heller, som jeg kanskje fnøs litt av da jeg var yngre. Jeg ser absolutt viktigheten av det nå, sier 26-åringen til VG.

– Du er i hvert fall ikke egoistisk?

– Jeg tror det er viktig at vi alle er klar over at den første kampen handler veldig mye om få i gang målene og at vi kommer i gang med en seier. Det er kanskje der erfaringen «kicker» inn. Da jeg var yngre forsto man kanskje ikke viktigheten av det. Og så vet man at neste gang er det jeg som får muligheten, og da skal den forhåpentligvis sitte. Det handler om å løfte laget mot nye høyder, og da må en gjøre alt for å score mål, sier hun.

LAGET FØRST: Ada Hegerberg (nummer 14) jubler sammen med resten av det norske laget etter Caroline Graham Hansens 3–0-scoring i torsdagens kamp.

Hegerberg, som står med 42 landslagsmål på 71 kamper, debuterte på landslaget som 16-åring i 2011 og fikk mesterskapsdebuten i EM i 2013. Da var hun allerede etablert som førstevalg på spissplassen, men det ble med ett mål på seks kamper (479 minutter).

I EM i 2017 ble det tre kamper, 270 minutter og null scoringer (for hele det norske laget). Med torsdagens kamp står dermed Hegerberg med ti kamper i EM-sammenheng (839 minutter) og kun den ene scoringen.

Noe bedre blir mesterskapsstatistikken når vi tar med VM, hvor hun i 2015 scoret tre mål på fire kamper (360 minutter). Totalt har hun med det fire mål på 14 kamper i mesterskap – en scoring hvert 300. minutt.

ENESTE EM-SCORING: Ada Hegerberg gråt av glede da hun scoret mot Spania i EM i 2013.

Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen, som scoret Norges tredje mål, er sikker på at målene vil komme.

– Ada hadde fortjent å få en scoring i dag. Det er veldig synd at det blir avblåst for offside, at det er så mye stang ut, sier hun.

– Uheldigvis for Ada sin del så er det stang ut for henne hver gang hun har en sjanse. Dette kommer det til å bli flere mål av. Blir det et par mot England og vi vinner, sier jeg ikke nei takk til det.

10. juli fyller Hegerberg 27 år og dagen etter venter hjemmenasjonen England i neste EM-kamp for Norge.

– I morgen (fredag) blir det en kjapp analyse. Vi er glade i kveld, men så blir det å bytte fokus fullstendig før en ny kamp, sier Hegerberg.