Haaland i stort intervju: – Jeg tror jeg kan forbedre alt

I et rykende ferskt intervju med tidligere storscorer Alan Shearer åpner Erling Braut Haaland (22) om forbedringspotensial, press, forholdet til faren – og meditasjon.

KAN FORBEDRE ALT: Erling Braut Haaland.

6. aug. 2022 08:58 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg tror jeg kan forbedre alt. Jeg bommer på sjanser med venstrefoten hele tiden. Jeg gjorde nettopp det forrige uke. Jeg må forbedre venstrefoten, høyrefoten, headingene mine. Det er så mye.

Det sier Jærbuen i et rykende ferskt intervju med The Athletic lørdag morgen.

Mye å gå på

Oksen fra Jæren har en enorm appetitt for mål.

22-åringen endte med 86 mål på 89 kamper for Borussia Dortmund før gigantovergangen til Manchester City.

I tillegg står han med 20 mål på 21 kamper for det norske landslaget.

Likevel mener Haaland at han har mye å gå på for å utvikle seg som fotballspiller.

– Du kan alltids forbedre deg, uansett hvor gammel du er. Jeg er fortsatt ung. Jeg kommer til å utvikle meg, og jeg må utvikle meg på riktig måte, fortsetter Haaland.

(Se Haalands 86 mål i Bundesliga i videovinduet under)

Meditasjon er nøkkelen

Haaland gir også meditasjon mye av æren for sin foreløpige suksess – tross sin unge alder.

– Det er noe som hjelper meg mye, meditasjonen utenfor banen bare for å bli kvitt de negative tankene.

Det er det som gir han den store fordelen, ifølge hovedpersonen selv.

Jærbuen er blitt viden kjent for sin mediterende positur etter nettkjenning.

– Jeg tror du må være mentalt sterk i dag med så mye som foregår utenfor banen. Du må ha et ekstremt godt fokus og være sterk i hodet, for det er ikke lett å være fotballspiller, sier Haaland.

MEDITERER: Erling Braut Haaland er en stor tilhenger av meditasjon. Her feirer han i en ikonisk lotus-positur etter scoring mot PSG i Champions League for gamleklubben Dortmund.

Enormt press

Haaland åpner i intervjuet opp om et enormt press som følge av å spille for den regjerende Premier League-mesteren.

– Selvfølgelig er det press. Jeg spiller for de regjerende mestrene, så det skaper et press, men i mitt hode handler det om å gå ut på å banen med et smil og prøve å nyte kampen, forteller Haaland.

Haaland kom til den blå delen av Manchester med en prislapp på over 600 millioner kroner. Det skaper åpenbart forventninger.

Nordmannen er likevel klar på at han er her for å bidra, og at han forsøker å ignorere omtalen så mye som mulig.

– Det vil være folk som snakker om deg, særlig om du som spiss ikke scorer. Men når alt kommer til alt kan du ikke velge hva folk sier, leser og tenker om deg. Det er noe du bare må leve med, sier han.

Åpner opp om faren

Haaland trekker også frem faren sin, Alfie (49), som viktig inspirasjonskilde og støttespiller i karrieren.

Haaland senior spilte selv i Manchester City i perioden 2000–2003, i tillegg til spill i Nottingham Forest og Leeds.

– Det er spesielt at han har spilt her. Og det er spesielt å tenke på at han faktisk har spilt i Premier League.

Erling forteller at pappa Alfie har gitt ham råd, og at han har vært en viktig inspirasjonskilde.

– Pappa «plantet» fotball i hodet mitt tidlig, men la aldri press på meg om å spille. Det var mitt valg. Men det var ganske åpenbart. Hver gang han kom hjem fra reise kom han hjem med en ny fotballtrøye, forteller Erling.

Far Alfie figurerer også som Haalands rådgiver og var svært sentral i overgangen til Manchester City.

– Han ønsker kun å tilrettelegge for meg på best mulig måte, og til slutt handler det om meg og hvordan jeg føler meg i klubben, forteller sønnen.

(Se Roy Keanes groteske takling på Alfie Haaland i videovinduet under)

Storscorer

Det er ingen hvem som helst som har intervjuet Haaland.

Alan Shearer er nemlig tidenes toppscorer i Premier League siden oppstarten med 1992.

Den britiske storscoreren står med hele 260 mål i Premier League fordelt på klubbene Blackburn og Newcastle.

(Se 5 av Shearers vakreste PL-scoringer i videovinduet under!)

Haaland har dermed en formidabel oppgave foran seg dersom han vil passere den tidligere storscoreren.

Jakten på Shearers målrekord begynner etter alle solemerker i morgen klokken 17:30.

Da gjester Haaland og resten av Manchester Citys stjernegalleri West Ham på London Stadium til deres åpningskamp i Premier League.