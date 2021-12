Isnes har styrt KFUM til ny eliteseriesjanse: – Helt tullete

VALLE (VG) I lang tid har fotballtrener Jørgen Isnes (42) hatt ambisjoner om å innta Eliteserien – og nå har han igjen muligheten til å gjøre det med KFUM.

SIKTER MOT TOPPEN: KFUM-trener Jørgen Isnes under kampen mot opprykksrival Fredrikstad.

1. des. 2021 10:09 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Oslo-klubben med hele 129 barnelag, men bare cirka 7,5 millioner i budsjett på A-lagssatsingen, er i Eliteseriekvalik for andre gang på tre sesonger. Skulle de gå hele veien – gjennom de fire «finalene» – har de ikke en gang en godkjent hjemmebane for kommende sesong.

– Det skulle ikke kunne skje. Det er helt tullete. Vi er klare over det, sier daglig leder Thor-Erik Stenberg på spørsmål om «Kåffa» på mirakuløst vis skulle bli en eliteserieklubb i 2022.

På nivå to er de iallfall kommet for å bli: Nummer fem i år, åtte i fjor og fem i 2019. Helt i tråd med strategien som ble lagt etter gjestevisitten i Obosligaen i 2016-sesongen. Da rykket Kristelig Forening for Unge Menn ned igjen umiddelbart, men klubben tok en fot i Ekebergsletta og meislet ut fremtiden.

– Vi satte oss noen mål. Stabilisere oss i Obosligaen innen tre-fem til år. Øke budsjettet gradvis. Og vi skulle trene på dagtid når den tiden kommer. Neste år starter vi med å trene på formiddagen, forteller trener Jørgen Isnes.

De andre målene er også nådd. Av klubbene som har spilt i Obosligaen i alle de tre siste sesongene, er det kun to som samlet har tatt flere poeng på de 90 siste seriekampene: HamKam, som rykket suverent opp i år, og onsdagens kvalikmotstander og ligasekser Sogndal.

Fakta Slik spilles opprykkskvalifiseringen til Eliteserien: Onsdag: KFUM - Sogndal (Intility Arena)

Mandag 6. desember: Fredrikstad - vinner KFUM/Sogndal (Fredrikstad stadion)

Søndag 12. desember: Jerv - vinner Fredrikstad/KFUM/Sogndal (Levermyr – evt. Sør Arena)

Onsdag 15. desember: 14. plass i Eliteserien - Jerv/Fredrikstad/KFUM/Sogndal (Intility Arena) Vis mer

Penger er heller ikke noe problem på Ekeberg. Mens Jørgen Isnes’ forgjenger Ståle Andersen kun hadde 20 prosent stilling, gikk Isnes inn som trener på fulltid i 2017 med hensikt at hele klubben skulle utvikle det fotballfaglige.

Nå er et helt trenerteam i sving – også da VG kommer på besøk. Både assistentene Johannes Moesgaard (tidligere Vålerenga) og Anders Lübeck og hovedtrener Isnes trengs for å få kablet PC’en til TV’en for å vise frem videoanalysen av 4–1-seieren mot Jerv (også i kvalikspillet).

Trioen får til slutt HDMI-signal på det uhyre provisoriske «kontoret» på Vålerengas stadion, som de har lånt ved flere anledninger i år. Det blir også hjemmebanen i onsdagens første kvalikkamp mot Sogndal.

KABEL-TV: I en slags vestibyle på Intility tar KFUMs trenerteam Johs Moesgaard (til venstre), Anders Lübeck og hovedtrener Jørgen Isnes seg av forberedelsene. Pluss kaffe og pepperkake.

Daglig leder Stenberg sier han har ventet i 13 år på KFUMs egen arena, men har i det minste råd til å betale leien av Intility.

– Vi bruker aldri mer penger enn vi har. Det lever vi knallhardt etter. Vi rykket ned med overskudd i 2016 og hadde enda mer penger i PostNord-ligaen året etter. Der er vi annerledesklubben i norsk toppfotball. Vi har en helt annen ro i selve klubbdriften og er hverken avhengig av en sponsor, publikumstall eller spillersalg, forklarer daglig leder Stenberg.

Noen mente de var for annerledes for å innta det norske toppfotballandskapet. Dagbladets tidligere kommentator Morten Pedersen var ikke like sterk i troen og brukte KFUM som bevis for at Eliteserien og Obosligaen måtte slankes etter 2018-sesongen.

– Da reagerte jeg, husker Jørgen Isnes.

– Vi har kommet hit på grunn av god klubbstruktur, god administrasjon og nå har vi et trenerteam som jobber veldig bevisst med spillerlogistikk. Man snakker om hvor flinke Raufoss har vært, men vi har truffet ganske bra, vi også. Vi får inspirasjon av kubber som Kristiansund, Ranheim og Bodø/Glimt, hvordan de har bygd stein på stein, mener KFUM-treneren.

Han tok over en kameratgjeng av futsalspillere og har gradvis endret på spillestilen. Men Isnes fastholder at man fortsatt er opptatt av trekanter, vinkler og skal være ballbesittende.

– Vi er på tredjeplass på possession-tabellen, men også på femte på «den ekte», påpeker 42-åringen.

Han rår over en stall preget av spillere i alderen 20–25 år. Både Stenberg og Isnes vil helst ha spillere med en form for Oslo-tilhørighet – og som spiller på KFUMs betingelser. Det er sjelden rom for å gå kontraktsforhandlinger.

Ifølge den daglig lederen har de to-tre best betalte spillerne ligger litt over snittlønnen i Obosligaen.

– Ingen av gutta lever av lønnen vi får. På budsjettabellen er vi på nedre halvdel. Ikke helt nederst. Men det lukter nedrykk av det, ler Isnes.

– Bruker dere mer penger enn dere liker å fremstille?

– Det er mange som helt sikkert som har diskutert det. Vi har spillere som jobber på akademiet, men det er en vanlig jobb. Og de jobber. Hvis ikke, blir dem trukket.

Les også Ranheim-spiller scoret fra nesten 70 meters hold

Uavhengig om Oslos nest beste fotballag skulle gå hele veien, er det ventet at Jørgen Isnes blir en del av Eliteserien i løpet av trenerkarrieren. Han var i samtaler med Odd i fjor da Jan Frode Nornes ble ansatt og nevnes ofte når norske toppklubber er på trenerjakt.

– For oss er det et mål å utvikle seg og gå til et høyere nivå – for både spillere, ledere og trenere. Jørgen kan snakke med alle klubber som henvender seg, garanterer Thor-Erik Stenberg.

– Som spiller hadde jeg en ambisjon om å leve av fotballen. Det gjorde jeg aldri. Jeg var «nummer 12» i Skeid, fikk noen eliteseriematcher, bodde i en kjellerleilighet på Bjølsen og jobbet ved siden av. Jeg fikk aldri kjenne på profflivet. I KFUM har jeg vært så heldig at jeg fikk leve av fotballen gjennom trenervirket, og jeg har sagt at jeg har lyst å leve av det på øverste nivå. Men når det skjer, har ikke jeg noe tidsperspektiv på, mener Isnes selv.

Han kaller seg selv offensiv og liker tanken på at det blir nettopp KFUM han går til Eliteserien med. Selv om også treneren spør seg om klubben ville vært klar for det.

– Administrativt, økonomisk og arrangementsteknisk skal det gå. Pengestrømmene vi kommer inn i da, vil være såpass store. Men en klubb som vår vil ikke være der over tid. Da må du ha full kontroll på hva du gjør, svarer Thor-Erik Stenberg.

Fortsatt står et eget KFUM-stadion på venteliste hos Oslo kommune. Intility Arena har trolig for mange Vålerenga-lag for også å ha plass til KFUM gjennom 30 eliteserierunder. Det betyr at Ullevaal eller Bislett trolig blir løsningen dersom opprykksmirakelet skulle skje.

Og mirakler har de kanskje et sterkere forhold til hos Kristelig Forening for Unge Menn kontra mange andre fotballklubber?

– Iallfall hos noen, smiler Jørgen Isnes.