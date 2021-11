Jorginho på godt og vondt for Chelsea: Kjempetabbe og straffescoring mot Manchester United

(Chelsea – Manchester United 1–1) Han mistet ballen som bakerste mann og var skyld i at Manchester United tok ledelsen, men fra straffemerket rettet Jorginho opp og reddet poeng for serieleder Chelsea.

28. nov. 2021 19:23 Sist oppdatert nå nettopp

Italieneren var – på sedvanlig vis – iskald fra ellevemetersmerket da Chelsea fikk straffe etter en uvøren inngripen fra Aaron Wan-Bissaka. Engelskmannen var på ankelen til Thiago Silva etter en corner, og til tross for voldsomme protester fra Manchester United-spillerne fikk Chelsea straffe og påfølgende utligning i det 69. minutt.

Men bare knappe 20 minutter tidligere lå Jorginho an til å bli syndebukken for Chelsea.

– Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen og innsatsen vår. Vi var aggressive, sluttet aldri å angripe, men dessverre scoret vi to mål - ett til hvert lag, sier Chelsea-manager Thomas Tuchel med et lite smil om munnen, og sikter til Jorginhos tabbe.

I FOKUS: Disse to spillerne, Jadon Sancho og Jorginho, var begge toneangivende for sine klubber søndag kveld.

Sanchos første ligamål

Det var London-laget som styrte storkampen på Stamford Bridge, men Manchester United sto imot. Det så ut til at Michael Carrick, Manchester Uniteds midlertidige sjef, hadde lagt en kampplan der de røde djevlene ville satse på kontringer, og da de fikk muligheten etter 50 minutters spill, var de ikke vonde å be.

Bruno Fernandes rensket unna en av Chelseas mange cornere, og Jorginho lå igjen på midtstreken som Chelseas bakerste mann. Han trodde nok han hadde god tid til å ta ned ballen, men mot ham kom Jadon Sancho og Marcus Rashford stormende. Aggressive United-spillere og en dårlig touch fra Chelsea-kapteinen gjorde at Sancho snappet ballen og suste forbi.

Han og Rashford kom to mot én med ensomme Edouard Mendy, Sancho fintet pasning og Mendy bet på – og dermed kunne Manchester United-vingen enkelt bredside inn kampens første mål.

Det var sommerkjøpets første Premier League-scoring, bare få dager etter at han scoret sitt aller første for klubben.

ISKALD: Jadon Sancho lurte Edouard Mendy og scoret kampens første mål.

Scoringen kom mot spillets gang.

Chelsea-dominans

Manchester United så riktignok bedre ut etter pause, men i den 1. omgangen var det mer eller mindre spill mot ett mål. Chelsea dominerte fra start til slutt før hvilen, og bare en god David de Gea hindret Chelsea-scoring. Først da Callum Hudson-Odoi ble forært en kjempemulighet av Wan-Bissaka og Victor Lindelöf. Men som så mange ganger før denne sesongen var De Gea der han skulle, og hindret en marerittstart for Manchester United.

Litt senere i omgangen ble han igjen satt på prøve, denne gangen av Antonio Rüdiger. Den tyske midtstopperen ble med i angrep, og gjorde det ingen forventet: Prøvde seg fra distanse.

Skuddet fra knappe 23 meters hold var meget godt, men igjen var De Gea der: Med et par fingre på ballen sørget han for at den smalt i tverrliggeren, i stedet for at nettmaskene raslet.

Nettmaskene raslet ikke flere ganger etter Jorginhos utligning, men det kunne de fort ha gjort på overtid av overtiden:

Kampen bølget frem og tilbake og nesten syv minutter på overtid fikk Rüdiger avslutte helt upresset noen meter fra Manchester United-målet, men tyskeren sendte skuddet over. Rüdiger kunne knapt tro det, og gikk lenge etter sluttsignalet og fortvilte.

– Vi må bare svelge dette. Vi spilte en veldig bra fotballkamp og jeg er glad for det, sier Tuchel.

Dermed endte Manchester Uniteds første Premier League-kamp etter Ole Gunnar Solskjær 1–1. Dette er tredje gang på rad disse to spiller uavgjort mot hverandre.

– Jeg er skuffet, egentlig. Jeg er veldig stolt av spillerne og støtteapparatet i det som har vært en tøff uke, en tøff periode. Vi har gjort det beste ut av det. Men vi kom hit for å vinne denne kampen, og er skuffet over at vi ikke gjorde det, sier Michael Carrick, som mener seieren ble «tatt fra dem» og at Chelsea ikke skulle hatt straffe.

Nå er det ventet at tyske Ralf Rangnick tar over Manchester United. Det tror Liverpool-manager Jürgen Klopp er dårlig nytt for de andre Premier League-klubbene:

Dersom rapportene stemmer og Rangnick tar over Manchester United, tar han over et United-lag som ligger på 8. plass etter søndagens 1–1-kamp. Chelsea leder fortsatt Premier League, ett poeng foran tabelltoer Manchester City og to poeng foran Liverpool på 3. plass.

