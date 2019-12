STAVANGER: Etter at han ikke fikk fornyet kontrakt som trener etter fem år i Sandnes Ulf, har Bengt Sæternes (44) fått seg ny jobb.

Etter nyttår starter han som utviklingssjef for jentesatsingen i Viking. Det betyr at han skal ha ansvar for utviklingsgruppen under A-laget, en gruppe som stort sett består av spillerne som vant J16-NM i år.