Duoen signerte med Aalesund på nyåret fra henholdsvis HamKam og finske Inter Turku, og begge er klare på at eliteseriespill med AaFK er et steg opp for dem.

– Jeg ser frem til det. Det er en større liga og et høyere nivå enn det jeg er vant med, så jeg er veldig spent, sier nederlandske Klinkenberg og får støtte av sin nye lagkamerat: