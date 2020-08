Nilsen legger alt presset over på Start før skjebnekampen: – De vil ikke ha oss opp i ryggen

Lars Arne Nilsen er veldig klar over hvor desperate hans eget lag er etter en trepoenger, men mener likevel presset er større på Start.



Nå nettopp

Søndag møtes AaFK og Start til den klare bunnkampen i eliteserien på Sparebanken Sør Arena. Da lagene møttes for i slutten av forrige måned, tok AaFK sin første seier 3–2 mot bunnkollegaen. Det ble Lars Bohinens eneste seier før han fikk sparken, og nå kan det bli Lars Arne Nilsens første seier som ny trener i AaFK.

Hvis AaFK skulle slå til med sesongens første borteseier, så betyr det at de går opp på ti poeng, som kan gi en viss kontakt med lagene foran seg på tabellen. Et tap vil sende Start åtte poeng foran AaFK, så det er liten tvil om at mye står på spill søndag kveld i Kristiansand.