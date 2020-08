Her søler målløse «Mo» bort en ny gigasjanse: – Det er ingenting som vil i mål for meg

Mohammed Ahamed (35) innrømmer at han blir forbannet over at han ikke klarer å score på mulighetene han får servert.

TIL 2–1 Ull/Kisa

I søndagens oppgjør mot Ull/Kisa fikk han spille de siste 20 minuttene, og etter noen minutter på banen lurte han seg bak Ull/Kisas forsvar med en smart bevegelse på et innlegg fra Lasse Nilsen.