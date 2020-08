AaFK-spillerne får ei uke fri. Det skulle Nilsen helst ha endret på.

Lars Arne Nilsen ville helst ha brukt tid på treningsfeltet denne uka for å lære spillerne bedre hans måte å spille fotball på. Men slik blir det ikke.

6 minutter siden

Trolig gir alle lagene i Eliteserien spillerne sine noen feriedager fram mot neste kamp, fordi landslagspausen er en av få muligheter til å få et pusterom fra det som har vært en uvanlig hektisk sesong.

For AaFK-spillernes del betyr det at de har fri hele denne uka, og at den neste fellestreningen ikke er før mandag 7. september.