FHI skjerper koronatiltak: Kan få store konsekvenser for norsk toppfotball

Toppfotballen risikerer mange utsatte kamper hvis en spiller blir smittet.

Start spilte mot Vålerenga på mandag. Hvis det viser seg at én av spillerne på banen var koronasmittet under kampen, må begge lags spillere ti dager i karantene. Tor Erik Schrøder

Toppfotballen for menn og kvinner må følge et strengt smittevernregime for å unngå spredningen av covid-19. I forrige uke skjerpet Folkehelseinstituttet de generelle karantenetiltakene:

«Fra 13.08.20 skal alle nærkontakter i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt», står det i den oppdaterte formuleringen.

For toppfotballen kan dette får store konsekvenser.

Tidligere kunne resten av laget fortsette å trene og spille kamper dersom én i et fotballag ble smittet av covid-19. Forutsetningen var at de testet negativt og ikke hadde symptomer, og at lokale helsemyndigheter ga klarsignal.

Fotballag som trener sammen eller spiller kamper mot hverandre, havner inn under definisjonen av nærkontakter.

– FHI kom med en presisering som gjorde at de tok vekk den muligheten (for å spille og trene videre) for oss. Får vi smitte i laget, er det ti dagers karantene, sier Magnus Myntevik, leder av NFFs medisinske råd og lege i Brann.

Fakta Nye regler for nærkontakt Nå heter det i retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (FHI) at «fra 13.08.20 skal alle nærkontakter i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt. Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, fra 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene (for asymptomatiske; fra 48 timer før prøvetaking), og til personen er avisolert.» Slik var den opprinnelige formuleringen i NFFs smitteprotokoll: «Spillere som får påvist covid-19 skal være i isolasjon. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Øvrige spillere i troppen (eventuelt motstanderlag) som har vært i nærkontakt med smittet spiller skal fortsette å følge Folkehelseinstituttets råd om karantene utenfor fotballtrening, men kan fortsette å trene/spille som normalt ved symptomfrihet. Det betyr at: Hvis det påvises smitte i et lag, må alle nærkontaktene, det vil si alle som har deltatt på trening sammen med smittet spiller, i karantene i ti dager.

Hvis en smittet spiller har deltatt i kamp, må begge lags spillere i ti dagers karantene, hvis smitten blir påvist i løpet av 48 timer etter kamp. Vis mer

Flere kamper kan ryke

Det er 16 serierunder igjen av Eliteserien.

– Siste seriekamp er 19. desember. Hvis et lag må i ti dagers karantene, kan det fort ryke to, kanskje tre kamper. Én ting er at de ikke kan spille kamp, men lagene kan ikke trene sammen heller. Det er ikke bare å hoppe rett inn i kamp etter ti dager. I verste fall får vi ikke fullført sesongen i 2020, sier Myntevik.

– Hva tenker du om innskjerpingen?

– Jeg forventer jo at myndighetene tar grep når det er så mye smitte i samfunnet. Det har vi ingen problemer med. Vårt mål er ingen smitte i toppfotballen, det var derfor vi laget denne protokollen. Vi må ta dette på alvor som alle andre.

NFFs smittevernprotokoll er oppdatert med den nye bestemmelsen.

Brann – spiller Gili Rolantsson testet positiv på covid-19 etter å ha blitt smittet av en nærkontakt, men han var ikke i kontakt med noen i klubben etter at han var i kontakt med den smittede personen.

I NFFs kontorer på Ullevaal legges det planer for hva som skjer dersom én eller flere kamper må utsettes.

– En trussel

– Som vi skrev til klubbene på lørdag, er det ingen tvil om at dette øker risikoen for at turneringen ikke kan gjennomføres som planlagt. Det er et stramt tidsskjema fram mot jul, og en utsatt kamp er en trussel, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn.

– Hva gjør NFF med dette nå?

– Vi har hatt flere runder og ser for oss flere typer scenario og har en beredskap for det, sier Fisketjønn, uten å ville utdype nøyaktig hva som er plan B for Eliteserien, men han understreker at det er internasjonale pauser i høst som kan gjøre det mulig å gjennomføre serien hvis kamper må utsettes.

Nils Fisketjønn i NFF. Lise Åserud / NTB scanpix

I vår ble det lansert en løsning for Eliteserien om at flere lag isoleres på ett sted for å spille. Siste fase av Europa League og Champions League gjennomføres på den måten.

– Vi har ikke diskutert den løsningen konkret ennå, sier Fisketjønn.