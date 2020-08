Nøkkelspilleren er solgt. Dette sier Start om å hente en erstatter.

Start skal gå i pluss både sportslig og økonomisk etter de neste overgangsvinduene. En erstatter for Afeez Aremu kan bli aktuelt.

– Man har jo holdt på en stund for å se om vi kunne forlenge. Det var ikke mulig, det ville han ikke. Da gikk vi over i en ny fase for å selge nå, kontra det å sitte med han ut sesongen.

Det sier Starts sportslige leder Atle Roar Håland, dagen etter at Start bekreftet at Afeez Aremu er solgt til tyske St. Pauli. Spilleren som var sett på som en av Starts viktigste foran denne sesongen, forlater Start etter kun å ha spilt fire seriekamper i 2020.