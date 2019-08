Start-TUIL 2–0

TUIL tok endelig sesongens første seier hjemme mot Skeid forrige helg og øyner et lite håp om å berge plassen i 1. divisjon. Dalingan hadde likevel hele ni poeng opp til kvalifiseringsplassen før bortemøtet med opprykksjagende Start. Nykommer Ørjan Skallebø fikk sjansen fra start på Sør Arena etter sin overgang fra Skjervøy i 3. divisjon for et par uker siden.