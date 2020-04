Overgangsvinduet stengte opprinnelig 1. april, men på grunn av koronakrisen vil det bli innført et 14 dagers overgangsvindu der klubbene kan gjøre kjøp og salg av spillere før en eventuell sesongstart.

For TILs del jobber spillerlogistikkansvarlig, Lars Petter Andressen, fullt på for å være klar for å sikre «Gutan» forsterkninger foran sesongen i 1.-divisjon.