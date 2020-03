Denne mannen skal sørge for ytterligere vekst i Rival: Men han savner én ting

Like over nyttår gikk Torstein Mordal Jelsa inn i stillingen som ny daglig leder i Sportsklubben Rival. 28-åringen fra Karmøy er fulltidsansatt og skal nå sørge for at klubben skal vokse videre.

Når Rbnett snakker med ham mandag ettermiddag, er han i ferd med å fjerne målene på kunstgressbanen på Årølia. Samtidig sender Norges Fotballforbund oppfordring om at landets baner stenges, i påvente av presiseringen NFF har bedt om fra Helsedirektoratet når det gjelder forbudet mot organisert idrettsaktivitet.