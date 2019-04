Erik Arnebrott tatt ut til U20-VM - Tord Salte vraket

– Jeg skal nyte hvert øyeblikk. Som liten drømmer du om Champions League-finale og spill i VM. Det er ikke A-VM, men det blir likevel en stor opplevelse. En drøm som går i oppfyllelse.

Det sier Erik Arnebrott til Aftenbladet like etter at han fikk beskjed om at han er en del av U20-troppen som reiser til VM i sommer.

Tidligere denne måneden ble Vikings Kristian Thorstvedt tatt ut som én av åtte spillere som landslagssjef Pål Arne Johansen var helt sikker på at ville være en del av troppen.

Tirsdag ble resten av troppen presentert. Da ble det klart at også 20 år gamle Arnebrott skal til VM, mens Tord Salte er utelatt.

– Veldig kjekt for Erik, men jeg må innrømme at jeg hadde regnet med at det skulle komme tre Viking-spillere med. Det er nok én som er veldig glad og én som ikke er det. Jeg regner med at Tord, som har vært så sentral for oss, er veldig skuffet, sier Viking-trener Bjarne Berntsen.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Arnebrott var redd plassen røk

For Erik Arnebrott ble det en positiv overraskelse. Han var nemlig ikke helt trygg på at han skulle få en plass i VM-troppen etter at han ikke vant kampen om keeperplassen i Viking.

– Jeg slapp inn en del mål på U21-samling i mars, og fikk heller ikke starte for Viking - da begynte jeg å frykte at drømmen om VM skulle ryke. Men jeg har gjort det bra i det siste, og leverte også greit da landslagstreneren var og så meg forrige uke, sier Arnebrott.

– Jeg tror også landslagsledelsen ser at det er såpass tett mellom oss tre at det like godt kunne vært meg som stod for Viking, fortsetter han.

Fakta: Slik spilles U20-VM: 24. mai klokken 20.30: Uruguay – Norge, Lodz Stadium 27. mai klokken 20.30: Norge – New Zealand, Lodz Stadium 30. mai klokken 18.00: Norge – Honduras, Lublin Stadium 2. - 3. juni: 1/8-delsfinale 7. - 8. juni: Kvartfinale 11. juni: Semifinale 15. juni: Finale

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Unggutten innrømmer at han tok det veldig tungtt da han endte opp som tredjevalg i serieåpningen mot Kristiansund. Han følte han hadde gjort det bra i oppkjøringen og hadde stor tro på at det var han som skulle vokte buret.

Foruten kampen mot Ranheim forrige runde, har Amund Wichne vært foretrukket som andrekeeper.

– Å være nummer tre og ikke i troppen er en kjip følelse som keeper. Men jeg får bare gripe muligheten når den kommer. Det er det det handler om, sier Arnebrott.

Nå får han i hvert fall muligheten til å spille internasjonale kamper hvor mye står på spill. Det kan bli god læring for unggutten. Som Bjarne Berntsen understreker: Det er ikke mange norske spillere som får oppleve å spille et VM.

Fikk avslag på flytting av kamp

Turneringen arrangeres i Polen i perioden 23. mai til 15. juni, men troppen samles i Warszawa den 18. mai. I denne perioden møter Viking Molde borte (20. mai) og Sarpsborg hjemme (27. mai).

Bortekampen mot Lillestrøm spilles 16. juni, dagen etter finalen i U20-VM, så den står kun i fare dersom U20-landslaget skulle gå hele veien dit.

Viking søkte om å få flyttet Molde-kampen, men fikk avslag - sannsynligvis fordi forbundet er veldig restriktive med å flytte kamper som involverer lag med europacupkamper.

Avslaget betyr at Viking får holde igjen Kristian Thorstvedt og Erik Arnebrott, dersom de ønsker å ha dem med i troppen mot Molde. De to vil så slutte seg til landslaget etter Molde-kampen.

De kommende dagene vil Viking vurdere om de også vil søke om å få Sarpsborg-kampen utsatt. Det må de ta en avgjørelse på i løpet av uken.