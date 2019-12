Hele familien fra Karmøy er klar for cupfinale, men bare én heier på Haugesund: – Bilturen hjem blir tøff for minst én av oss

OSLO: Når Viking og Haugesund møtes på Ullevaal stadion søndag klokken 13.15 sitter hele familien Fikstveit fra Karmøy på tribunen. Men de heier ikke på Haugesund, ikke alle hvert fall.

Mor Jane og barna Anders (21), Jørgen (19) og Sofie Fikstveit (12) heier på Viking, mens far i huset heier på Haugesund.

– Det blir en veldig spesiell cupfinale, vi er veldig spente og gruer oss litt til bilturen hjem til Karmøy på mandag. Den kommer til å bli tøff for minst en av oss, mor og ler.

Datteren Sofie er kledd i en genser med teksten «Vikingjenta fra Karmøy». Hun sier at det ikke er veldig populært å være Viking-supporter midt blant Haugesund-fansen, men har ingen planer om å skifte lag. Hjertet er mørkeblått.

Jon Ingemundsen

Det var Jørgen Fikstveit som først fikk øynene opp for Viking. Da han var 12 år bestemte han seg for å heie på de mørkeblå. Siden klarte han å overbevise både storebror, lillesøster og mor om å heie på Viking. Men faren klarte han aldri å «vende om».

– Vi er blitt mer og mer interessert i fotball de siste årene. Nå følger vi med på alle kampene og på tabellen. Så lenge Viking ligger over Haugesund, så er det helt greit for meg, sier mor og ler.

– Viking er nattens baroner

Selv om det krydde av fotballsupportere på Karl Johan lørdag formiddag, var det ikke lett å få øye på Viking-supportere. De fleste som hadde kommet seg ut av sengen og trukket til gatene i løpet av formiddagen, var kledd i blått og hvitt, og heiet på Haugesund. Men innimellom dukket det opp noen mørkeblå Vikinger.

– Det er mest Haugesund-supportere her, ja. Det er nok fordi Viking-fansen er nattens baroner, sier Tove Raugstad og smiler lurt.

Jon Ingemundsen

Sammen med mannen Tom Raugstad og venneparet Sigmund og Gunni Bore ruslet de oppover Karl Johan mens de venter på at det skal bli søndag og cupfinale-tid.

Akkurat som de gjorde for 40 år siden, i 1979 dagen før Viking møtte Haugar i cupfinalen.

– Jeg husker godt at vi var her da også. Da var jeg gravid med eldstedatteren vår, sier Raugstad.

– Det er nokså lik stemning og folkeliv som det var den gang. Vi er veldig spente og nervøse, sier hun.

Selv om mye er likt, har også noen ting endret seg siden 1979.

– Vi var på et utested i går og der var det mye støy. Vi tålte det nok bedre for 40 år siden enn vi gjør nå, sier Sigmund Bore og ler.

Fotball har betydd mye for dem alle i løpet av livet, og gitt dem mer enn bare gode opplevelser og store øyeblikk på gressmatten. Tom Raugstad og Sigmund Bore ble kjent da de spilte på Voll IL, og konene deres møttes på sidelinjen under Voll-kampene. Vennskapet har så langt vart i langt over 40 år.

Etter at Raugstad og Bore sluttet å spille fotball selv, har de fortsatt å dele fotballgleden fra tribuneplass. De har hatt sesongkort i mange år, og møtes på alle Viking-kamper for å se fotball og slå av en prat.

– Viking betyr mye for oss, det har laget gjort i veldig mange år, sier de.

Far og sønn-tur

Bjørn Olav Jondal og sønnen Vetle Skibstad Jondal (13) kjørte fra Egersund til Oslo fredag. De var ikke i tvil om at cupfinalen var en begivenhet de ikke kunne gå glipp av.

– Det blir veldig spennende, jeg har gledet meg lenge, sier Vetle som skal på sin aller første cupfinale.

Faren derimot har sett Viking kjempe om kongepokalen før. Da ble det tap for de mørkeblå.

– Jeg så omkampen mot Odd i 2000. Da tapte Viking 1–2. Christian Flindt Bjerg scoret, mimrer Jondal.

Jon Ingemundsen

Både han og sønnen beskriver seg selv som mer enn middels interessert i fotball.

– Vi er nok helt i andre enden av skalaen om du spør hun hjemme, sier Bjørn Olav og ler før han åpner jakken og viser frem Liverpool-drakten han har under. Duoen har nemlig flere lag de følger tett, og flere viktige oppgjør de skal få med seg i løpet av helgen.

Men høydepunktet på far og sønn-turen er morgendagens kamp på Ullevaal.

– Cupfinale er det største, og det er veldig kjekt at det er to rogalandslag i finalen. Hvis Viking skulle tape, er det tross alt bedre at kongepokalen går til Haugesund enn noen av de andre lagene i Norge, sier han.