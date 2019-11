Feiret overtidsmål i Champions League - ble belønnet med to røde kort

GALATASARAY - CLUB BRUGGE 1–1

To Brugge-spillere ble utvist for måten de feiret målet som ga 1-1 og et viktig bortepoeng mot Galatasaray på overtid i tirsdagens Champions League-kamp.

Tidligere Sarpsborg-spiller Krépin Diatta rev av seg trøya i glede over å ha skutt inn utligningsmålet som holder laget på 3.-plass i Champions League-gruppe A og gir kurs mot cupspill i Europa League. Det ga ham gult kort nummer to og dusj før de siste tilleggsminuttene.

Clinton Mata sparket i stykker hjørnesparket i sin glede og måtte også i garderoben med sitt andre gule for dagen.

Adem Büyük lurte tidlig i kampen Simon Deli trill rundt og skjøt ballen i mål. Galatasarays første Champions League-scoring i høst kom først i den femte kampen, men den så lenge ut til å gi tre poeng og løfte laget til 3.-plass.

I stedet holdt Brugge seg foran og ligger fortsatt an til Europa League-spill, men siden den belgiske klubben ikke vant ble Real Madrid klar for avansement allerede før kampen mot gruppeleder Paris Saint-Germain senere tirsdag.

Foto: Lefteris Pitarakis, AP / NTB scanpix

Forrykende

Hjemmelaget innledet kampen forrykende foran sine entusiastiske tilhengere i Istanbul, og før det var spilt to minutter måtte Brugge-keeper Simon Mignolet ta fram sitt beste for å stoppe et velplassert frispark fra Ömer Bayram. Ballen ble spilt inn igjen av Sofiane Feghouli, og Büyük holdt på å lykkes med et spektakulært brassespark. Imidlertid forsvant ballen over mål.

Ni minutter senere var det ingen bønn for gjestene. Bayram ble satt opp av Yuto Nagatomo og slo inn til Büyük, som var feilvendt og hadde Deli i ryggen. Han vippet ballen frekt opp i lufta, vendte og skjøt hardt i mål mens en rundlurt Deli snublet i egne bein og falt.

Det var imidlertid Galatasarays siste avslutning på mål på over en time. Vertene slet med å skape sjanser, men greide å tette igjen for et Brugge-lag som måtte vinne for å holde liv i sine Champions League-sjanser - og som måtte ha poeng for å holde Galatasaray bak seg.

Foto: Lefteris Pitarakis, AP / NTB scanpix

Dramatikk

Tidlig i 2. omgang fikk gjestene en stor sjanse da Eder Balanta spilte Emmanuel Bonaventure gjennom. Han fintet elegant bort en motspiller og skjøt mot hjørnet, men Fernando Muslera slengte ut armen og refleksreddet.

Flere sjanser for gjestene lot vente på seg til sluttfasen, men etter at Feghouli kvarteret før slutt omsider satte Mignolet på en ny prøve fikk Brugge noen store muligheter ved sine innbyttere.

Først Siebe Schrijvers over fra god posisjon, så ble David Okereke spilt helt gjennom bare for å sende ballen utenfor lengste stolpe.

Halvannet minutt på overtid skar Diatta inn fra kanten forbi en passiv Nagatomo. Mario Lemina rygget, og skuddet forsvant i mål. Brugge-spillerne jublet på seg to utvisninger, men forsvarte 1-1 med ni mann i lange gjenværende overtidsminutter.