Midtstopperen er med når MFK møter Vålerenga borte søndag. Så blir han borte fra fotballen i halvannen måned.

– Jeg drar til Umeå mandag for å gjøre et inngrep i akillesen. Det har vært planlagt siden sommeren, og egentlig skulle jeg opereres etter sesongslutt. Nå er gullet sikret, og da fikk vi flyttet datoen slik at jeg blir klar igjen et par uker tidligere. Opptreninga tar 4-6 uker, så jeg skal være klar til oppkjøringa starter i januar, sier Bjørnbak til Rbnett.