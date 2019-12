Dette blir trolig TILs grep etter kriseåret: Beholder Valakari – sportssjefen henger i en tynn tråd

Onsdag kveld hadde TIL-styret og daglig leder sitt foreløpig siste møte, før en avgjørelse rundt sentrale personers framtid skal tas. Denne gangen med sentrale sponsorer og investorer rundt klubben. Sparebanken Nord-Norge, Troms Kraft, Consto og Kræmer var blant dem som var på plass.

I etterkant av møtet snakket TIL-ledelsen om at en konklusjon vil komme over helga. Men at det kommer til å bli forandringer. Og da først og fremst i den sportslige ledelsen. Både hovedtrener Simo Valakari og sportssjef Svein-Morten Johansens framtid har vært mye diskutert etter nedrykket fra Eliteserien.