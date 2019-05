Oda Bogstad: Null landskamper, to sluttspill

Den 23-årige rogalendingen har ennå ikke debutert på Norges kvinnelandslag, men hun er uttatt i VM-troppen og forbereder seg til sitt sluttspill nummer to. For to år siden var hun norsk tredjekeeper også i EM-sluttspillet.

– For meg er det kjempestort bare å få være med og bidra i gruppa. Det må man gjøre som tredjekeeper. Jeg får masse god trening, og dette er en stor erfaring jeg kan ta med meg videre til den dagen jeg får spille selv, sier hun til NTB.

– Jeg suger til meg absolutt alt av inntrykk og erfaringer.

Martin Sjögren valgte Bogstad som tredjekeeper i skarp konkurranse med flere andre som har vært på samling med landslaget. Som i forrige EM har hun Ingrid Hjelmseth og Cecilie Fiskerstrand foran seg på rangstigen.

Hjelmseth (39) har 131 landskamper og har vært førstevalg i et tiår, men først var hun i årevis benkesliter for Bente Nordby og andre norske målvakter. Hun debuterte da hun var omtrent på Bogstads alder og etablerte seg som førstevalg først da hun var 29.

– Ingrid er et forbilde. Å følge i hennes fotspor, når man ser hvor langt hun har nådd, er veldig motiverende, sier Oda Bogstad.

Hun har 17 aldersbestemte landskamper (to J17, seks J19 og ni U23), men venter fortsatt på debuten på bestelaget. Hun vet at den ikke kommer i VM om det ikke skjer noe med de andre keeperne, men hun håper at det om ikke altfor lenge blir hennes tur.

– Så klart har jeg ambisjon om å være førstekeeper på landslaget selv en dag. Det ville også være ekstremt gøy å bli så god at jeg kan spille i utlandet, sier hun.

– Vi får se hva framtida bringer.