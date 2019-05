Odd herjet med LSK – troner alene på tabelltopp

Odd – Lillestrøm (3–0).

To ganger scoret Odd rett etter å ha kommet ut fra garderoben. Først ved Torgeir Børven etter to minutter, så scoret Steffen Hagen to minutter etter hvilen. 25 minutter før slutt satte Sander Svendsen inn 3–0 via en LSK-forsvarer. Bortelaget hadde full kontroll og tok en fortjent seier.

– Vi spilte mot et lag som var mye bedre enn oss i de fleste faser av kampen. Vi fikk veldig psykologisk tunge mål mot oss direkte i starten av første omgangen og direkte i starten av den andre, sier LSK-trener Jörgen Lennartsson til Eurosport etter kampen.

– Vi hadde ingen sjanse, Odd var så mye bedre enn oss i dag, slo han fast.

Med sin fjerde strake seier tok Odd over tabelltoppen, tre poeng foran Molde etter ni seriekamper.

– Det er ikke så lett for meg å komme inn i garderoben og skryte noe særlig mer, for jeg er tom for superlativer. Veldig gledelig og imponerende, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo.

Annullert LSK-mål

I søndagens kamp ble Odds Vebjørn Hoff felt inne i Lillestrøm-boksen allerede etter ett minutt. Torgeir Børven skrittet opp for å ta straffen og limte ballen nede i hjørnet. Det var hans syvende scoring denne sesongen.

Det satte fyr på LSK-spillerne, og snaue to minutter senere var det kun en klasseredning fra Odd-keeper Sondre Rossbach som hindret utligning. Thomas Lehne Olsen avsluttet med et slags brassespark, men Rossbach fikk fingrene på kulen.

Braastad, Audun / NTB scanpix

Like etter var hjemmefansen sikre på utligning da Arnór Smárason sendte ballen i hjørnet bak Rossbach. Scoringen ble dog annullert for offside, etter at islendingen i forkant hadde handset.

Etter hvilen brukte Odd like lang tid på å doble ledelsen som de brukte på å score 1–0. En innoverskrudd corner fra Elbasan Rashani traff pannen til kaptein Steffen Hagen. LSK-keeper Marko Maric var på vei ut, og headingen fra Hagen gikk rett i nettet.

Svendsen-scoring

Odd styrte kampen, og med en halvtime igjen dunket Sander Svendsen til fra venstresiden. Skuddet gikk mot lengste kryss, men Maric fikk avverget scoring.

Få minutter senere vartet Odd-spillerne opp med nydelig fotball. Rashani spilte inn til Hoff, som ventet på overlappen fra Espen Ruud. Høyrebacken fant Svendsen, som skjøt via LSK-forsvarer Daniel Pedersen og i mål.

Braastad, Audun / NTB scanpix

Gjestene fortsatte å presse på, og LSK så overraskende svake ut. Tross flere gode sjanser, stanset Odd på tre mål og dro i land sesongens syvende seier på ni forsøk.

– Jeg synes vi ser bra ut, men at vi er gullfavoritt er vel kanskje... Ja, ja, når vi er der oppe. Vi er ikke favoritt, men vi er med der nå, sa Odd-kaptein Steffen Hagen etter kampen.

Lillestrøm står med fire strake kamper uten seier og kjemper i bunnen med ni poeng.

(©NTB)