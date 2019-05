Siden onsdag har Grønli trent med Skeid, før han kom tilbake til Tromsø til lørdagens trening.

– Jeg fant vel ut etter første trening der at det var ikke noe for meg med tanke på måten Skeid spilte på. Det var litt mye lange baller og sånn etter min smak. Jeg tror det var greit å si fra at det ikke blir noe, i hvert fall ikke denne gangen, sier Grønli til iTromsø.