Fire snakkiser etter Norild-TIL: «Trenger spilletid – kan bli lånt ut»

1) Vant endelig mot klubben som aldri hadde tapt mot TIL

Norild hadde spilt to offisielle kamper mot Tromsø Idrettslag før onsdagens kamp. I 1962 og 1984. Sistnevnte kamp var i likhet med oppgjøret i 84 i første runde i cupen. Men der Lars Espejords ene mål ikke var nok i 1-2-tapet, som ifølge hovedtrener Torkild Brakstad sendte «TIL hjem i skam», gikk det langt bedre i 2019.

34 minutter ut i kampen sto det allerede 7–1 i favør Tromsø Idrettslag. Der TIL i tidligere år har slitt mot lag på nivå 4, var det ingen stress i denne kampen. Selv om Simo Valakari både før og etter kampen påpekte at det «viktigste er å gå videre», så betyr det selvsagt noe med måten det skjer på.

TIL kunne, og burde scoret langt flere mål, men tok foten litt av gassen i andreomgang.

2) Gamst tilbake på gamle trakter

Da det tidligere i vår ble klart at Norild skulle være TILs motstander, havnet det meste av fokuset på Morten Gamst Pedersen. Oppvokst i Vadsø og med idrettslaget Norild som moderklubb var det åpenbart at det ble en spesiell retur 20 år etter at han forlot klubben til fordel for TIL – og deretter Blackburn i Premier League.

Derfor var det et spesielt øyeblikk for Gamst Pedersen å lede TIL ut på banen som kaptein. Han styrte TILs midtbane og gikk av rett etter pause på stillingen 7-1, og overlot kapteinsbindet til Magnus Andersen. Resten av omgangen brukte han på å snakke med gamle kjente på sidelinja.

3) Benkeslitere fikk muligheten

Oliver Kjærgaard scoret hat trick. Sigurd Grønli og Brayan Rojas ett hver. Alle tre spillere som måtte benytte anledningen til å legge inn aksjer til hovedtrener Simo Valakari.

Kjærgaard fikk godt skuddmål av sjefen etter kampslutt i Vadsø. Tre mål, det siste på en frisparkperle, kunne vært både fire og fem om Kjærgaard hadde tatt sjansene. Likevel var midtbanespillerens prestasjon en god søknad om spilletid i Eliteserien.

For Sigurd Grønlis del skapte han en god del farligheter mot det svake 3.-divisjonslaget fra Vadsø i det som var hans første offisielle kamp fra start for TIL. Talentet, som ble kjent for de fleste TIL-supporterne da han kom inn på Lerkendal mot RBK i fjor sommer, trenger spilletid på et bedre nivå enn TIL 2. Gutans B-lag spiller i likhet med Norild i 3.-divisjon.

Grønlis ene mål kom på en straffe han selv skaffet. I tillegg var det han som hadde forarbeidet før Norilds selvmål som ga TIL ledelsen 2–0.

– Sigurd trenger å spille, var Valakaris klare beskjed når han ble spurt om Sigurd Grønli etter kampslutt. Det kan tyde på at TIL har planer om å låne ut talentet, noe de har mulighet til å gjøre hele våren fordi Grønli er mellom 18 og 22 år, og norsk.

Brayan Rojas på sin side scoret sitt første offisielle mål, men jublet ikke nevneverdig etter å ha tuppet ballen i nettet fra kort hold.

4) Hvem møter TIL i neste runde?

Neste cuprunde er onsdag 22. mai. TIL må reise bort, men kanskje ikke like langt som til Vadsø dit det er rundt 11 timer å kjøre.

TIL har vært på steder som Skjervøy, Finnsnes, Islandsbotn, Bjørnevatn og Narvik de siste årene. Derfor seiler Harstad opp som et sterkt alternativ etter at de på sin side slo ut Skånland med 3–0. Trekningen foretas mandag.