2. juni 2018 møtte Norge Island til den nest siste privatlandskampen før gruppespillet i Nations League. På høyrebacken ga landslagssjef Lars Lagerbäck ansvaret til Jonas Svensson. En plass han hadde gjort til sin egen på den tiden, mente flere.

Men på Island ble Svensson direkte involvert i to baklengsmål: Først laget han straffespark etter halvtimen spilt, så opphevet han en offside etter 70 minutter. I begge tilfeller havnet ballen i Norges mål.

Siden har ikke Svensson fått et eneste spilleminutt på landslaget – det til tross for at han har vært tatt ut til samtlige samlinger.

15 kamper, tilsvarende 1350 minutter pluss tillegg, er det blitt på den norske benken det siste snaue halvannet året. Det vil si at Svensson har sett et helt gruppespill i Nations League, og snart en hel EM-kvalifisering fra sidelinjen.

– Det er såpass, ja, sier han når Aftenposten informerer ham om hvor mange kamper på benken det nå er blitt.

Fakta: Lagerbäcks 12 første kamper Svenssons spilletid i parentes. 26.03.17: Nord-Irland – Norge 2–0 (Benket hele kampen) 10.06.17: Norge – Tsjekkia 1–1 (Spilte hele kampen) 13.06.17: Norge – Sverige 1–1 (Spilte hele kampen) 01.09.17: Norge – Aserbajdsjan 2–0 (Byttet ut etter 88 minutter) 04.09.17: Tyskland – Norge 6–0 (Byttet inn etter 58 minutter) 05.10.17: San Marino – Norge 0–8 (Spilte hele kampen) 08.10.17: Norge – Nord-Irland 1–0 (Spilte hele kampen) 11.11.17: Makedonia – Norge 2–0 (Spilte hele kampen) 14.11.17: Slovakia – Norge 1–0 (Byttet inn etter 90 minutter) 23.03.18: Norge – Australia 4–1 (Benket hele kampen) 26.03.18: Albania – Norge 0–1 (Byttet ut ved pause) 02.06.17: Island – Norge 2–3 (Spile hele kampen)

– Med på noe større enn deg selv

Siden Island-kampen sommeren 2018 har høyrebacken tilhørt Omar Elabdellaoui. Mot Færøyene bærer han kapteinsbindet i Stefan Johansens fravær.

Selv om det er en stund siden Jonas Svensson har fått ta av seg overdelen og entret gressteppet for Norge, ønsker han ikke å klage.

– Jeg tror at når man er på landslaget, må man se litt det større bildet. Man spiller for landet og er med på noe større enn seg selv. Det tenker jeg litt på, sier han.

I Nederland har han klippekort på klubblaget AZ Alkmaar, men for halvannen uke siden måtte han stå over en kamp på grunn av skade. Da gikk tankene til den forestående landslagssamlingen.

Fakta: Jonas Svensson Født: 6. mars 1993 i Verdal Klubb: AZ Alkmaar Tidligere klubber: Verdal, Levanger og Rosenborg Landskamper: 16 Landslagsmål: 0 Ble kåret til årets fosvarsspiller i Eliteserien i 2015 og 2016.

– Da var det en stressfaktor i meg om å komme tilbake så fort som mulig fordi jeg visste det var landslagslagssamling snart. Man setter pris på å være med uansett.

Men selv om 26-åringen verdsetter det å være i en landslagstropp høyt, er han opptatt av at synet på landslagslagstilværelsen ikke må forveksles med manglende ambisjoner.

– Det er alltid kjedelig å sitte på benken og se guttene spille. Det er like kjedelig hver gang, men sånn er nå fotballen. Verden er ikke laget bare for meg. Jeg vet at selv om jeg står her og klager og etterlyser spilletid, så gir jo Lars «katten» i det.

Fakta: Norges siste 15 kamper 06.06.18: Norge – Panama 1–0 06.09.18: Norge – Kypros 2–0 09.09.18: Bulgaria – Norge 1–0 13.10.18: Norge – Slovenia 1–0 16.10.18: Norge – Bulgaria 1–0 16.11.18: Slovenia – Norge 1–1 19.11.18: Kypros – Norge 0–2 23.03.19: Spania – Norge 2–1 26.03.19: Norge – Sverige 3–3 07.06.19: Norge – Romania 2–2 10.06.19: Færøyene – Norge 0–2 05.09.19: Norge – Malta 2–0 08.09.19: Sverige – Norge 1–1 12.10.19: Norge – Spania 1–1 15.10.19: Romania – Norge 1–1

Kan ikke love spilletid

I teorien kan fortsatt Norge ta seg til EM-sluttspillet gjennom kvalifiseringen, men i praksis er de fleste enige om at det toget er kjørt.

Med to resultatmessig ubetydelige kamper mot Færøyene og Malta de kommende dagene, kunne man tenkt at Lars Lagerbäck ville sluppet til noen av dem som i utgangspunktet står i andre rekke.

Men på direkte spørsmål på om spillere som har vært ofte i troppen, men fått lite spilletid, vil få sjansen, er landslagssjefen tydelig: Han ønsker å behandle kampene som han ville gjort om de var ansett direkte avgjørende.

– Prioriteten er å ta ut et så bra lag som mulig slik at vi vinner kampene. Så finnes den andre delen med at man mellom kamp en og to kan skifte litt. Det er fullt mulig når det er to dager imellom at man kan skifte spillere, i hvert fall av fysiske årsaker, sier Lagerbäck.

Svensson selv vil ikke på noen måte kreve en plass på laget i de to kampene og påpeker at de heller ikke er helt uten betydning.

– Man kan også si at det er de to siste kampene før en utrolig viktig kamp i Nations League. Jeg vet ikke helt hvordan sjefen ser på det. Men jeg vet at hvis jeg får spille, så hadde jeg ikke gjort meg bort. Såpass tro har jeg på meg selv.