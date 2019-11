Et knapt halvår etter at Ivar Koteng gjorde helomvending og innrømmet overfor VG at RBK «tenkte på» å starte med kvinnefotball, er det kun formaliteter som gjenstår før en formell sammenslåing er i boks.

Dermed tyder det aller meste på at Trondheims-Ørn spiller som RBK i neste års Toppserien.