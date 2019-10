Isabells (13) skrekkskade kom bare timer etter storesøster Celines (20) nedtur: – Mange som så det ble dårlige

Søndag ble en nedtur for søstrene Isabell og Celine Nergård. Kort tid etter at storesøster Celine (20) og Fløya glapp den første av to matchballer i kampen om å vinne 1.-divisjon (1–2-tap hjemme mot Hønefoss), skulle lillesøster Isabell (13) og TUILs J15-lag spille finale mot Skarps J15-lag i fotballturneringen «Kvaløyjenta» på Storelva søndag kveld.

På stillingen 3–0 til Skarp på overtid i førsteomgang i den iTromsø-sendte-kampen, gikk alt galt. Isabell Louise Nergård ble liggende nede i hylgråt etter en duell mellom motstanderens stopper og keeper.