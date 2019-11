Fem snakkiser etter TIL-VIF: «Elendig oppmøte, variable resultater og merkelig spissvalg»

TIL – Vålerenga 0–0

Vi har sett på temaene som diskuteres etter TILs målløse hjemmekamp mot Vålerenga.

1) Resultatene gikk delvis TILs vei

Molde-Strømsgodset 3–0, Lillestrøm-Stabæk 1–3 og Kristiansund-Sarpsborg 08 4–0, var alle meget gode resultater for TIL. Men Mjøndalens 3–1-seier mot Ranheim gjør at TIL med sitt ene poeng er oppe i 29 poeng og kun har to poeng ned til Mjøndalen (27 poeng) på den utsatte kvalikplassen og tre poeng ned til Strømsgodset (26 poeng) på direkte nedrykk, mens Ranheim ligger helt sist (24 poeng) og er rimelig fortapt ut.

TIL er bak Lillestrøm på dårligere målforskjell, men gikk forbi Sarpsborg 08 (28 poeng), som ligger på 13.-plass med to runder igjen å spille.

2) Jostein Gundersen som spiss?!

Mange satt nok kaffen i vranghalsen da de leste TILs lagoppstilling og fikk vite at midtstopper Jostein Gundersen skulle starte på topp for «Gutan», sammen med Morten Gamst Pedersen. Fitim Azemi er skadet, Runar Espejord startet på benken, kanskje fordi han ikke var klar for å spille 90 minutter? Mens costaricanske Brayan Rojas er frisk som en fisk, men så langt ute i kulden at han neppe sitter på benken igjen for TIL i det som er igjen av hans korte karriere i klubben. At Gundersen ikke er spiss viste seg i 72. minutt da han fikk en enorm mulighet til å sende TIL opp i 1–0, men avsluttet over mål etter han først var dyktig i å få med seg ballen i god posisjon.

3) Elendig oppmøte

TILs skjebnekamp ble fulgt av skarve 2.575 tilskuere. Et utrolig skuffende lavt oppmøte i en såpass viktig kamp for «Gutan» der hele eliteserieeksistensen står på spill. Det var nok mange som foretrakk godstolen hjemme og så Liverpool-Manchester City eller kombinerte den mer vanlige 2019-varianten med to kamper på samme skjerm i et varmt hjem framfor minusgrader på Alfheim.

4) Første målløse kamp

TIL har ikke for vane å holde nullen eller spille målløse kamper. Dette var femte gang på 28 forsøk at «Gutan» holdt nullen. Der de derimot har vunnet de fire gangene de har holdt nullen, ble det kun ett poeng i dag og årets første målløse kamp for TIL.

5) Karlstrøm er blitt førstevalget

Gudmund Broks Kongshavn (28) var henvist til benken for femte gang på rad til fordel for Jacob Karlstrøm (22), og det er ikke tilfeldig. Klubben har vist gjennom laguttak den siste tiden at de første og fremst vil satse på yngre Jacob Karlstrøm (22). At Kongshavn fortsatt ikke har signert en ny avtale er også en faktor som kan spille inn.