27. mai i fjor sto Lars Arne Nilsen på et fullsatt Lerkendal, badet i lav kveldssol med to knyttede never over hodet. Sekundet før hadde Peter Orry Larsens hodestøt sørget for at Brann ledet serien med seks poeng. Den verste rivalen, Rosenborg, var slått.

På motsatt side av gressmatten sto hundrevis av hoppende glade bergensere, som for alvor begynte å snakke om gull.