MOLDE: I helga er den to uker lange landslagspausen over og det er igjen klart for kamp på Aker stadion. Der møter Molde Tromsø. Nordlendingen Martin Bjørnbak spilte flere sesonger i Bodø/Glimt, som er Tromsøs store rivaler.

Men som ungt talent i Stålkameratene, holdt 27-åringen på å ende opp som TIL-spiller.